Previsioni Meteo: caldo anomalo imminente, piogge intense in arrivo al Nord

Il tempo sull’Italia sta per cambiare radicalmente. Dopo giorni di stabilità atmosferica e temperature al di sopra della media stagionale, un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è pronto a scuotere lo scenario meteorologico nazionale. L’anticiclone, fino a oggi dominante ma non impenetrabile, inizierà infatti a cedere tra sabato 12 e domenica 13 aprile, aprendo la porta a un’ondata di maltempo che interesserà in particolare il Nord Italia.

Una saccatura atlantica rompe l’equilibrio

Responsabile del cambiamento sarà una saccatura proveniente dal Regno Unito che, agganciando una depressione posizionata a ovest del Portogallo, spingerà aria umida verso la nostra Penisola. Il fronte perturbato avanzerà sabato con i primi segnali d’instabilità, ma sarà la Domenica delle Palme a segnare l’ingresso deciso del maltempo, soprattutto al Settentrione.

Previsioni meteo per sabato 12 aprile: primi segnali di cambiamento

Nord : cielo inizialmente poco nuvoloso con velature e strati in transito , ma già dalla seconda parte della giornata deboli piogge faranno la loro comparsa tra il Ponente ligure e il Piemonte occidentale. Addensamenti più consistenti lungo le Prealpi.

: cielo inizialmente poco nuvoloso con , ma già dalla seconda parte della giornata faranno la loro comparsa tra il Ponente ligure e il Piemonte occidentale. Addensamenti più consistenti lungo le Prealpi. Centro : nebbie e nubi basse al mattino su Toscana, Lazio e valli interne, ma in rapido dissolvimento. Il pomeriggio si presenterà generalmente soleggiato .

: al mattino su Toscana, Lazio e valli interne, ma in rapido dissolvimento. Il pomeriggio si presenterà . Sud : giornata per lo più soleggiata , con qualche foschia mattutina lungo i litorali tirrenici. Le temperature continueranno a salire sensibilmente , con valori ben oltre i 20°C in diverse località.

: giornata per lo più , con qualche foschia mattutina lungo i litorali tirrenici. Le temperature continueranno a , con in diverse località. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domenica 13 aprile: piogge e temporali al Nord

Nord : giornata molto nuvolosa o coperta , con piogge diffuse e in intensificazione . Le aree più colpite saranno Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia , dove si prevedono accumuli pluviometrici superiori ai 70-80 mm , in particolare nel levante ligure. Non si escludono temporali sparsi .

: giornata , con . Le aree più colpite saranno , dove si prevedono , in particolare nel levante ligure. Non si escludono . Centro : prime piogge su Toscana, Umbria e alte Marche nel pomeriggio, mentre le altre regioni si manterranno asciutte pur con coperture anche compatte .

: prime nel pomeriggio, mentre le altre regioni si manterranno asciutte pur con . Sud : cielo irregolarmente nuvoloso , con nubi alte e stratificate. Bassa probabilità di fenomeni , ma clima decisamente mite, quasi estivo, in alcune località.

: cielo , con nubi alte e stratificate. , ma clima decisamente mite, quasi estivo, in alcune località. Temperature in aumento al Centro-Sud , mentre caleranno sensibilmente al Nord sotto l’effetto delle precipitazioni.

in , mentre caleranno sensibilmente al Nord sotto l’effetto delle precipitazioni. Venti di Scirocco in deciso rinforzo, mari molto mossi, con moto ondoso in aumento soprattutto lungo i litorali tirrenici e sul Mar Ligure.

Caldo anomalo e instabilità: un mix esplosivo per l’inizio della Settimana Santa

L’elemento più sorprendente di questo scenario è l’anomalia termica al Centro-Sud, dove l’anticiclone sub-tropicale continuerà a portare temperature fino a 8-10°C sopra la media stagionale. Al contempo, le regioni settentrionali vivranno un clima opposto, fatto di piogge abbondanti, temporali e clima più fresco.

Una situazione che potrebbe innescare fenomeni anche intensi in caso di convergenza tra masse d’aria diverse. Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano la persistenza dell’instabilità, con nuovi impulsi perturbati attesi durante la settimana. (3Bmeteo)