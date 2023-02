Addio a Stella Stevens, icona di Hollywood: dalla bellezza bionda alle commedie con Jerry Lewis ed Elvis Presley. Video

Addio a Stella Stevens, icona di Hollywood: dalla bellezza bionda alle commedie con Jerry Lewis ed Elvis Presley. Addio alla famosa attrice Stella Stevens, nota per le sue commedie leggere e i ruoli drammatici, che ha recitato accanto a grandi attori come Jerry Lewis, Elvis Presley e Rosalind Russell. La talentuosa attrice hollywoodiana, morta venerdì 17 febbraio all'età di 84 anni in una casa di riposo di Los Angeles, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

Stella Stevens ha avuto una carriera cinematografica molto prolifica, apparendo in diversi film di successo. Tra i suoi film più noti ci sono "Le folli notti del dottor Jerryll", "Cento ragazze e un marinaio" e "L'avventura del Poseidon". Quest'ultimo, un thriller del 1972 diretto da Ronald Neame, l'ha vista recitare al fianco di Gene Hackman, Shelley Winters e Ernest Borgnine, ottenendo ottime recensioni dalla critica.

L'attrice ha iniziato la sua carriera nella Hollywood degli anni '50, lavorando in film come "Say One for Me" (1959) e "The Blue Angel" (1959), ma è stata negli anni '60 che ha ottenuto la fama internazionale. Nel 1960 ha recitato accanto a Jerry Lewis in "Il mio amico Benito", e l'anno successivo ha interpretato il ruolo della cantante di un locale notturno in "Blues di mezzanotte" di John Cassavetes.

Ma è stata la sua partecipazione in "Le folli notti del dottor Jerryll" che ha reso Stevens una star internazionale. Nel film, ha interpretato il ruolo di Stella Purdy, una studentessa che si innamora del personaggio di Jerry Lewis, il professor Kelp, che si trasforma nel dongiovanni Buddy Love dopo aver inventato una pozione che gli conferisce autostima e carisma.

Stella Stevens ha dimostrato di essere un'attrice versatile, capace di interpretare sia ruoli comici che drammatici. Ha lavorato anche accanto a grandi nomi come Dean Martin, Rosalind Russell e Bobby Darin, dimostrando di avere un talento eccezionale.

La sua bellezza naturale e il suo sorriso contagioso hanno conquistato il pubblico, facendola diventare una delle attrici più amate della sua generazione. Stevens è stata anche una delle prime attrici a posare per Playboy, apparendo sulla copertina della rivista in diverse occasioni.

Stella Stevens è stata una vera icona del cinema, una donna talentuosa che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa è stata una grande perdita per tutti coloro che l'hanno ammirata e apprezzata nel corso degli anni. Riposa in pace, Stella Stevens.