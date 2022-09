Covid-19: Aggiornamento. Si va verso nuove strette, Bergamo al collasso, arrivano 750 MLN di Euro

ROMA, 19 MAR - Il numero elevato di denunce dei giorni scorsi e il mancato rispetto delle norme rischiano di portare a nuove strette da parte del governo, soprattutto per le attività all'aperto e le passeggiate, come annunciato ieri dai ministri Spadafora e Boccia. In Emilia Romagna la Regione ha già emanato un'ordinanza su ulteriori restrizioni per bici e passeggiate. Ieri, intanto, è stato registrato il peggior bilancio di sempre in Italia, con 475 morti in un giorno: superato anche il record della Cina. Ma c'è stato anche anche il boom di guariti, 1.084.

Intervento della BCE, arrivano 750 miliardi di Euro plaudono Conte e Macron, serve solidarietà finanziaria

Un nuovo quantitative easing di dimensioni massicce, 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per sconfiggere l'emergenza economica innescata dal coronavirus. La Banca centrale europea - dopo una lunga conference call dei governatori in notturna - va al contrattacco di fronte al crollo delle Borse e alla fiammata degli spread che rischiava di rimettere in discussione le fondamenta dell'euro. Plaude il premier italiano Conte: l'Europa - dice - ha battuto un colpo forte. "Serve solidarietà finanziaria", le parole dell'omologo

Paura coronavirus, crollano le borse di Seul e Hong Kong listini in picchiata sui timori della pandemia

Seduta drammatica alla Borsa di Seul che affonda sui timori della pandemia del nuovo coronavirus: il Kospi crolla del 9,22%, a 1.444,52 punti. Le contrattazioni sono state sospese in tarda mattinata a causa dell'eccesso di ribasso, già oltre il 7%. Amplia le perdite anche la Borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che cede il 4,25%.

Cina, per la prima volta nessun caso interno picco dei positivi dall'estero, sono 34 in un giorno

Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, la Cina non ha registrato alcun caso di contagio "domestico". Sono stati, invece, 34 i casi di positività arrivati dall'esterno, l'incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. I dati comunque dimostrano come la pandemia sia sotto controllo a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre, e nella provincia di Hubei. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti - tutte a Hubei - che portano il bilancio delle vittime a 3.245.

Bergamo al collasso, l'esercito porta le bare fuori regione Sindaco Gori, "momento tragico". A rischio ospedale da campo

Situazione drammatica a Bergamo, dove ieri una lunga colonna di camion dell'esercito ha sfilato per le strade della città trasportando una sessantina di bare dal cimitero cittadino, ormai al completo, verso i forni crematori di altre regioni. Il sindaco Giorgio Gori ha inviato una lettera ai colleghi delle altre città per il sostegno in un momento che ha definito "tragico". Intanto è a rischio, per carenza di personale medico, l'ospedale da campo che dovrebbe essere aperto oggi alla Fiera di Bergamo.

L'Australia si blinda, stop agli arrivi per i non residenti Giappone chiude le frontiere a 38 paesi, compresa l'Italia

L'Australia ha varato un provvedimento senza precedenti che prevede il divieto di ingresso nel Paese per i non residenti per contenere la pandemia coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro australiano, Scott Morrison. Provvedimento simile è stato preso dal Giappone che ha chiuso gli ingressi a 38 Paesi, Italia compresa.

Ragazzi italiani positivi bloccati a Dublino avevano fatto un corso Ryanair a Bergamo

Un gruppo di ragazzi italiani che aveva seguito un corso per assistenti di volo Ryanair a Bergamo si trova bloccato a Dublino dopo che 15 di loro su 17 sono risultati positivi al Coronavirus. Ora si trovano in isolamento in una struttura messa a disposizione dalle autorità irlandesi, in quarantena fino al 26 marzo. I giovani erano partiti il 2 marzo da Bergamo, diretti a Bari, e da lì si erano imbarcati il sabato successivo per Dublino

In aggiornamento