Aggiornamento meteo: imminenti temporali e grandinate al sud, l'influenza di Apollo dal Nord Africa. Nelle prossime ore ci attendiamo l'arrivo di nuovi temporali ricchi di grandine e forti rovesci che potranno ancora colpire alcune regioni del nostro Paese per effetto del freddo vortice ciclonico sopraggiunto sull'Italia a cavallo dello scorso weekend.

Come ci mostra la mappa qui sotto, ora il vortice (lettera B) si sta spostando dallo Ionio verso il tratto di mare tra la Libia e le isole della vicina Grecia, ma riuscirà ugualmente a disturbare un po' il tempo sulle nostre estreme regioni del Sud.

Saranno infatti queste le zone dove nelle prossime ore ci attendiamo ancora alcune note d'instabilità contrassegnate da fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità.

Sotto osservazione saranno dapprima le coste ioniche poi, con il passare delle ore, il brutto tempo si sposterà maggiormente verso la Calabria e la Sicilia dove rovesci, temporali e locali grandinate potranno insistere per gran parte della giornata esaurendo la loro energia tra la sera e la notte.

Per capire ancora meglio quali saranno le zone più a rischio e gli accumuli di pioggia previsti, vi proponiamo questa seconda mappa centrata ovviamente per la giornata di Martedì 26 Settembre. Nelle aree colorate in verde si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

Ci saranno invece molte regioni del Paese che godranno già di un riparo offerto da un'area di alta pressione che proprio dalle nostre regioni centrali e settentrionali si allunga verso est fino a raggiungere il comparto più orientale dello scacchiere europeo.

Sarà proprio su questa figura alto pressoria, da noi nominata Apollo, che bisognerà porre l'attenzione nei prossimi giorni in quanto sarà destinata ad essere alimentata da una nuova e calda pulsazione in risalita dal Nord Africa con effetti che ben potete immaginare. (iLMeteo)





Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi, Martedì 26 settembre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

