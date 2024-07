Arrestato a Reggio Calabria l'uomo che ha aggredito la moglie davanti ai sei figli minori

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Reggio Calabria, quando un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la moglie nel loro appartamento di fronte ai loro sei figli minori. La vittima è stata salvata grazie alla sua chiamata alla Polizia, durante la quale è svenuta. L'uomo è stato arrestato e accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia.

Nel cuore di Reggio Calabria, un oscuro atto di violenza domestica ha gettato l'intera comunità nella costernazione. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver aggredito la propria moglie nel loro appartamento, sotto gli occhi impotenti dei loro sei figli minorenni.

La tragedia ha avuto inizio quando la donna, con coraggio e disperazione, ha lanciato un grido d'allarme alla Polizia attraverso una telefonata al Nue 112. Mentre cercava aiuto, è collassata al telefono, vittima della violenza del marito. La centralina operativa ha reagito prontamente, inviando sul posto una volante e personale medico del 118 per prestare soccorso alla donna.

Dopo le prime cure, la vittima ha raccontato agli agenti una serie di episodi di violenza subita nelle mani del suo coniuge. L'ultimo episodio, però, ha superato ogni limite di sopportazione: l'uomo, sotto il pretesto di recuperare alcuni effetti personali, ha sfondato la porta di casa e ha aggredito la moglie afferrandola per il collo, minacciandola con un martello.

Ma la sua furia non si è placata qui. Prima di fuggire, ha saccheggiato la casa, distruggendo mobili e porte con due martelli diversi. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto dopo la chiamata d'emergenza, hanno trovato i sei figli della coppia in lacrime, testimoni impotenti degli atti di violenza perpetrati dal loro stesso padre.

Dopo la denuncia della donna coraggiosa, sono state avviate rapide ricerche che hanno portato all'individuazione e all'arresto dell'aggressore. L'Autorità giudiziaria ha prontamente convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere per il 45enne accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia. (Ansa) (Immagine archivio)