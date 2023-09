Aiello fa esplodere d’entusiasmo il teatro dei Ruderi di Cirella e riceve il Riccio d’Argento di “fatti di musica 2023”, 37° Festival-premio del Live d’Autore in Calabria

Dopo l’enorme successo di pubblico dei live della mitica Blues Brothers Band di Lou Marini, in apertura, poi Geolier, Luigi Strangis, Sergio Cammariere, Joe Bastianich e la Terza Classe, l’Orchestraccia, Tony Hadley e The Fabulous TH Band, Carl Brave, Mannarino, straordinaria cornice di pubblico ed entusiasmo anche per il live di Aiello nella trentasettesima edizione di Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più famose. Al termine di un concerto che ha fatto letteralmente esplodere di emozioni ed energia i tremila che hanno gremito il bellissimo Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, Antonio Aiello, questo il nome di battesimo dell’artista cosentino, ha ricevuto il Riccio d'Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, oramai storico Premio ai Migliori live d’Autore dell’Anno del Festival.

“Cantautore originalissimo, dalla voce unica e seducente, con il Romantico Tour che segue alla pubblicazione dell’omonimo bellissimo album, Aiello si conferma un padrone assoluto del palcoscenico, sfoderando un live di rara intensità e coinvolgimento emotivo e una straordinaria capacità di entusiasmare il suo pubblico con performance da vera rockstar”, questa la motivazione del meritatissimo premio di Fatti di Musica nella sezione Migliori Autori, riconoscimento assegnato in passato a nomi come Fabrizio De André, Ivano Fossati, Gino Paoli, Paolo Conte, ad altri “calabresi” come Cammariere e Mannarino, e a tutti i più amati e grandi cantautori italiani e internazionali.

Ad Aiello è andato anche il premio del Teatro dei Ruderi, consegnato dal direttore della splendida struttura Alfredo De Luca. Due ore di successi, dai brani del primo album "Ex Voto” a quelli all'ultimo "Romantico", sono stati scanditi da continui applausi, ovazioni, lucine dei telefonini, onde di mani alzate al cielo. Presenti in gradinata anche i genitori e familiari, raggiunti cantando da Aiello, seguito dagli uomini della sicurezza, tra scene di delirio dei fan in visibilio.

Durante il concerto, che ha chiuso il tour dell’artista cosentino, sono state effettuate anche le riprese di alcuni videoclip, che resteranno a testimoniare una serata davvero magica.

Entusiasti e commossi i genitori che lo hanno poi raggiunto in camerino, ma anche lo stesso Pegna a fine serata: “Aiello ha una carica pazzesca e brani fantastici, ormai è una realtà del grande cantautorato italiano, come dimostrano numeri e affetto del pubblico. Ogni edizione di Fatti di Musica – prosegue il promoter - ha i suoi record ed eventi indimenticabili. Questa edizione ha confermato la capacità di saper intercettare i nuovi fenomeni musicali, che hanno regalato dei concerti eccezionali, seppure con tipologie di spettacolo e stili diversi tra loro, come ad esempio Geolier, Luigi Strangis, Carl Brave, Sergio Cammariere, Mannarino e appunto Aiello. Mi piace sottolineare che tra questi ci sono ben quattro calabresi, inoltre come questa edizione abbia anche vissuto momenti di grande musica internazionale con i Blues Brothers di Lou Marini a Siderno e Tony Hadley, ex Spandau Ballet, a Palmi.”