AIParC Lamezia Legambiente e Università insieme per uno sviluppo sostenibile

LAMEZIA TERME 17 OTT. - Un convegno per parlare di goal 7 e 11 dell’Agenda 2030 in un’epoca qual è quella attuale in cui si parla tanto di sostenibilità, di transizione ecologica ma ancora c’è molta dipendenza dall’energia proveniente da fonti fossili. In Calabria addirittura il 75% dell’energia proviene da fonti fossili contro il 35% proveniente da energia rinnovabile.

A parlarne nel convegno ideato da Asvis ed organizzato a Lamezia da AIParC Lamezia presieduta dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca con la collaborazione del circolo lametino di Legambiente, presieduto dall’avvocato Gianni Arena e il contributo dell’Università telematica Pegaso, relatori del calibro di Francesco Perrini direttore di master in Sustainability and Energy management alla Bocconi di Milano, Antonio Rancati coordinatore generale del Centro Teris sulle teorie del Green new Deal, l’avvocato Giuseppe D’Ippolito nel precedente governo membro della Commissione del Ministero della transizione ecologica e Katiuscia Eroe membro della Segreteria nazionale e responsabile energia di Legambiente collegati on line su Google meet, mentre era in presenza il relatore Ugo Rocca amministratore Resis Srl nello space lab Sedna di via Tevere dove erano presenti anche la Presidente Rocca Dora Anna, il membro della segreteria nazionale da AiparC del Dipartimento arte e patrimonio materiale e immateriale Salvatore Timpano, Caterina Carbone responsabile dell’Università telematica Pegaso, Giancarlo Nicotera Presidente del Consiglio comunale, l’Avvocato Gianni Arena per il circolo lametino di Legambiente ed alcuni ospiti invitati per l’occorrenza. Un convegno in modalità mista che è stato sperimentato per la prima volta nel nuovo space lab Sedna che è stato inoltre allestito per l’occasione da tele di artisti di AIParC: Francesco Volpe, Giovanna Rocca artista emergente e della stessa Presidente che per l’occasione ha esposto l’opera che l’ha vista classificarsi al primo posto al concorso di pittura di Piaggine. Inizialmente dopo l’introduzione della Presidente Rocca, il dottor Timpano ha portato i saluti del presidente nazionale Irene Tripodi, esprimendo vive soddisfazioni per il lavoro svolto dalla sede territoriale di Lamezia. Gli avvocati Arena, Nicotera, Carbone hanno sottolineato come l’associazione lametina si stia muovendo con un approccio corretto nel territorio coinvolgendo vari Enti sì da creare rete e inviare un messaggio di unità e collaborazione indispensabile ai nostri giorni.

Molto interessanti gli interventi dei relatori, dal Docente Perrini che ha parlato chiaramente della politica fallimentare fatta finora dai vari governi che si sono succeduti in tema di sostenibilità, considerando inoltre che la situazione climatica in particolare è destinata ad aggravarsi ulteriormente, tanto da rendere sempre più improbabile il raggiungimento di alcuni goal entro il 2030, e nel caso della indipendenza da fonti energetiche inquinanti, il traguardo del 2050 sembrerebbe allontanarsi ancora, a meno che lascia intendere Parrini non ci sia un cambio di rotta da parte delle scelte politiche.

Anche per il dottor Rancati è importante comprendere come si muoverà il nuovo Governo e ha voluto far chiarezza su alcuni punti in tema di energia considerando anche il tema del nucleare spiegando come a volte alcune affermazioni siano frutto di una politica scellerata. Ha insistito sul tema delle bugie in tema di energia che vengono divulgate per confondere i cittadini, anche il dottor Rocca di recente premiato con l’Energy Earth Awards in Lucania per aver contribuito a dare all’Italia la leadership in Europa nel fotovoltaico nei primi anni 90 con la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici connessi a rete.

La diretta comunque è stata trasmessa sul canale Youtube di AIParC ed è da tutti visionabile. Si dichiara soddisfatta la Rocca per l’ottima riuscita dell’evento trasmesso con modalità nuova da uno spazio fisico ma per entrare nella rete e consentire così la divulgazione dell’informazione di contenuti di livello che oltrepassano lo spazio fisico per raggiungere lo spazio globale su rete cablata.