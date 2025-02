AIParC Lamezia Terme APS riparte con una nuova edizione di Giovanil...Mente

AIParC Lamezia Terme riparte con una nuova edizione del concorso Giovani…Mente che quest’anno ha come tema “Lettere dal cassetto”.

Per il quarto anno consecutivo AIParC Lamezia Terme Aps, presieduto dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca, propone il concorso Giovani…Mente che quest’anno ha come tema: “Lettere dal cassetto”. Trattasi di lettere dal fronte, d’amore, di commiato, documenti che meritano di essere resi pubblici o perché scritti in periodo di guerra per comunicare ai propri cari di essere vivi, di stare bene e di voler ritornare, o perché rappresentano qualcosa di importante e significativo, perché così ricche di significato che il tempo non è in grado di oscurarne la bellezza.

Potrebbero essere prese in esame anche lettere d’amore, di amicizia e finanche lettere mai giunte a destinazione perché custodite in un cassetto e mai spedite. Sarà poi una apposita giuria a valutarne l’importanza, sempre che si tratti di persone del territorio di Lamezia e del lametino. Gli studenti con un file allegato potranno spiegarne le motivazioni alla base della scelta.

Il concorso si avvale della collaborazione del Comune di Lamezia Terme e di alcuni comuni limitrofi, dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, dell'Istituto Calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia Contemporanea ed è diretto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado della città di Lamezia e del suo comprensorio.

Le Scuole che intendono partecipare al Premio dovranno dare adesione entro il 28 febbraio 2025 ed indicare i docenti referenti che si occuperanno del concorso e si interfacceranno con la segreteria dell’Associazione italiana parchi culturali di Lamezia Terme. Successivamente ogni scuola tramite il referente dovrà indicare il nominativo degli studenti o del gruppo classe che intende partecipare.

Spiegano gli organizzatori del concorso: «Non è sempre necessario contare i passi, ma, a volte, è bello sapere di aver raccolto frammenti dimenticati di umanità e di aver lasciato un'impronta indelebile su terreni spesso imbattuti. Con tale spirito offriamo annualmente al territorio una occasione di crescita per i giovani e siamo orgogliosi di questo premio che di anno in anno risulta sempre più partecipato.

Gli studenti elaborano un lavoro su una tematica legata al territorio che viene poi valutato da una giuria apposita che si riunisce nel mese di giugno. I lavori migliori entrano a far parte di una pubblicazione curata da AIParC Lamezia Terme e a settembre nel corso della cerimonia di premiazione vengono premiate le scuole partecipanti e gli studenti che ricevono oltre a premi individuali anche la pubblicazione in omaggio».

A partecipare alla selezione dei lavori migliori con la giuria sarà il docente Giuseppe Ferraro dal 2018 Deputato di storia patria per la Calabria. Fa parte del comitato scientifico e del consiglio direttivo dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea, dove è anche responsabile della sezione scuola e didattica. È socio o membro in diverse comunità scientifiche, accademiche e culturali: socio della Deputazione di storia patria per la Calabria; della Società storica valtellinese; della Società italiana per la storia dell’età moderna e dell’Associazione italiana Public History; socio onorario dell’Associazione parchi culturali italiani; coordina la commissione didattica dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea ed è membro della commissione scuola e didattica dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” di Milano, tutti enti formatori riconosciuti dal MIUR. I suoi campi di interesse riguardano la Didattica della storia; l’Educazione civica, la formazione docenti, la didattica di genere.