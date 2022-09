Al via domande per 2800 assunzioni al sud, destinati 9 posti al comune di Catanzaro. Leggi dettagli

Al via domande per 2800 assunzioni al sud, destinati nove posti al comune di Catanzaro per le figure richieste

CATANZARO, 7 APR - Palazzo De Nobili rende noto che è possibile presentare domanda di ammissione al concorso per il reclutamento di 2.800 unità di personale, a tempo determinato, destinate alle autorità di gestione, agli organismi intermedi e ai soggetti beneficiari della Calabria e delle altre regioni del sud. La selezione è stata bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Al Comune di Catanzaro, in quanto città capoluogo di regione, sono riservati nove posti tra le figure richieste: 2 unità di funzionario esperto tecnico, 2 di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, 2 di funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale, 2 di funzionario esperto amministrativo giuridico e 1 funzionario esperto analista informatico.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 21 aprile 2021, esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile all’indirizzo https://www.ripam.cloud.





Portale Step One 2019

Step One 2019 è il sistema per presentare la candidatura, esclusivamente on line, ai concorsi banditi dalla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM per conto di amministrazioni centrali e locali.

Il sistema consente, attraverso procedure d’uso semplificate per l’utente e con tecnologie avanzate, la gestione delle seguenti funzionalità:

Autenticazione utenti

Candidature

Accesso agli atti

Guida alla registrazione, compilazione e invio della domanda

Autenticazione utenti

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Accesso agli atti

Ai candidati già registrati al Portale che hanno sostenuto le prove selettive per i concorsi banditi nel 2019, è consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Per visualizzare gli atti sarà sufficiente autenticarsi con le credenziali già in loro possesso, selezionare il pulsante “Atti” sul lato sinistro dell’header del Portale o selezionare la voce “Atti on line” nel menù principale.

