Al via gli eventi culturali al Museo Mu.Ma.K di Caminìa di Stalettì

CAMINIA DI STALETTI’, 1 AGO – Ha preso il via con la presentazione del libro “L’anno più bello” di Pier Vincenzo Gigliotti (La rondine editore) il nutrito cartellone di eventi culturali che animerà il Museo Mu.Ma.K di Caminia di Staletti da qui alle prossime settimane. Si tratta di un festival open air che avrà svolgimento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme previste per il contenimento dell'emergenza sanitaria, con una carrellata di appuntamenti tra cultura, arte e scienza in uno scorcio di mare tra i più suggestivi dello Jonio calabrese che incanta sempre per la sua bellezza.

Dopo aver inaugurato, nelle scorse settimane, la stagione estiva con l’evento Ferrari dedicato agli studenti di tutto il territorio provinciale ed aver già ospitato la presentazione del volume “Figli del Minotauro. Storie di uomini e animali” di Eugenio Attanasio e Antonio Renda, il Museo delle antiche ancore e del mare dà spazio ad una serie di eventi che puntano alla valorizzazione dei punti di forza del territorio anche attraverso la creatività e l’ingegno di personalità che daranno vita a momenti speciali di riflessione, approfondimento ed intrattenimento.

Martedì 3 agosto (ore 19) prosegue il percorso culturale del Mu.Ma.K parlando di archeologia subacquea grazie all’Associazione culturale Ka’Minia che nell’ultimo anno ha avviato, un’interlocuzione positiva con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone tale da vedere premiata la sua progettualità e l’impegno profuso a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino. La relazione che si è creata ha permesso la realizzazione di un’iniziativa unica nel suo genere: l’allestimento di una mostra temporanea di reperti archeologici inediti, recuperati nel mare del golfo di Squillace, che sarà visitabile, fino a fine estate, nel nuovo Modulo Archeosub del Museo delle Antiche Ancore e del Mare – Mu.Ma.K. Tale allestimento verrà illustrato da Massimo Stirparo, imprenditore e titolare del Villaggio Blanca Cruz che ospita il Museo e Paola Caruso, funzionario Sabap Catanzaro, Cosenza e Crotone che ha reso possibile tale delicata operazione. Insieme dialogheranno con Elisa Nisticò, direttrice del Parco archeologico nazionale di Scolacium; Chiara Raimondo, presidente Istituto di Studi su Cassiodoro e il Medioevo in Calabria; Alfredo Ruga, funzionario Sabap Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro. Il dibattito moderato da Giusy Armone, si arricchirà anche del contributo tecnico di Giulia Armone, archeologa e curatrice del progetto per l’allestimento della mostra nel Modulo Archeosub e di Paolo Palladino, presidente dell’Associazione AISA che ha un ruolo di primo piano nell’attività di individuazione e recupero di reperti marini a rischio.

A seguire: il 4 agosto alle ore 16,00, sarà inaugurata la mostra “Frammenti di vita” con le opere Fabrizio Lanzo e Giuseppe Rotella ed alle 18,00 ci sarà la presentazione del volume “Frammenti di vita. Accoglienza ed integrazione” di Vitaliano Fulciniti con intrattenimento musicale a cura del Movimento ambientalista Vitambiente.

Giovedì 5 alle 18,00 sarà la volta della prima presentazione nazionale del libro “Pergolesi. Anima Scurdata” di Maria Primerano a cura del Lions Club International; venerdì 6, invece, Daniele Rosselli presenterà il suo volume “I libri perduti. Le indagini di Michele”. Dall’8 al 17 agosto prederà forma il Progetto didattico “Dove il Cielo incontra il Mare”: grazie all’installazione di un planetario digitale con telescopi e binocoli astronomici, all’interno dell’area museale del Villaggio Blanca Cruz, grandi e piccini potranno ammirare le meraviglie del cielo quali pianeti, nebulose e galassie.

E ancora: il 10 agosto alle 19,30 Gianni Paone presenterà la sua silloge poetica “Tra un punto e l’altro” ed il suo romanzo “Apocalisse” mentre martedì 17 sarà inaugurata una mostra fotografica e presentato il volume dal titolo “Filastrocche per l’anima” a cura di Patrizia Fulciniti e Oreste Sergi Pyrrò. Il 21 agosto alle 19,00, Maria Menniti promuoverà un incontro dibattito sul “Decennio del Mare 2020/2030 per un futuro sostenibile”, mentre domenica 22 tornerà al Mu.Ma.K Maria Primerano per la prima presentazione assoluta dell’altro suo successo editoriale dal titolo “Il segreto di Pulcinella. L’incredibile storia di Leonardo Vinci” questa volta in compartecipazione con l’Associazione “Italia Nostra”.

Dal 29 al 31 agosto prenderà forma la IV edizione del Concorso internazionale di Stone Balance I.B.I.S “Sotto il segno della K. Kroton Kaminia Kaulon” che chiamerà a raccolta performer ed artisti del bilanciamento provenienti da tutto il mondo.

L’edizione estiva del cartellone si concluderà il 4 ottobre quando, per il quarto anno consecutivo, partirà la due giorni “Il Cantico delle Creature” dedicata al creato e caratterizzata da omaggi artistici e sperimentazioni di Land Art che vedranno il coinvolgimento ed il contributo di architetti ed artisti ambientalisti.

La varietà dei contributi riflette l’impegno a tutto tondo dell’Associazione culturale “KA’MINIA” che da anni, ormai, si impegna nella costruzione di una rete virtuosa di attori e significati che possano qualificare l’offerta culturale locale oltre che proiettare un’immagine positiva e creativa della Calabria oltre i confini regionali e nazionali. Il Museo, unico nel suo genere, fa parte di un progetto artistico ampio che ogni anno si arricchisce grazie alla collaborazione tra Attilio Armone, artista e performer attento alle problematiche ambientali, e Massimo Stirparo, imprenditore sensibile alle ricadute positive che un impegno in campo artistico può avere in termini di crescita e promozione del territorio. E quest’anno il Museo ha visto inserire un nuovo tassello nel suo progetto di sviluppo: un nuovo scrigno espositivo dedicato a reperti archeologici inediti recuperati nel mare del golfo di Squillace. Ciò aderendo ancora una volta al disegno che guarda all’arte come ad uno strumento per porre rimedio agli errori del passato e proiettarsi verso un futuro più consapevole, più sano e rispettoso del nostro patrimonio naturalistico e culturale. Ulteriori dettagli sulle iniziative sono visibili sul sito www.mumak.it e sulle pagine social del Museo.