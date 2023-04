Al via il bonus Trasporti: è iniziato da oggi, 17 aprile .

La piattaforma digitale per prendere il beneficio ad importo pari fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’uso di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Lo possono avere studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo inferiore a 20mila euro. La domanda può venire mandata andando su bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il sito è accessibile con Spid o Carta di Identità Elettronica. Cento milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito al ministero del Lavoro. "Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti - commenta il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone - per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti".

Il buono si può chiedlo si può richiedere per sé o per i figli minorenni a carico. Per i figli maggiorenni si deve provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Ciascuna persona che otterrà questo bonus potrà chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimenti. Il buono sarà personale e utilizzabile per comprare un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Il valore del buono non deve andare oltre l'importo di 60 euro. L’importo verrà stabilito dell'abbonamento che si vuole acquistare. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell'Isee.

Davì Massimo

(fonte immagine: il cittadino online)