MGFF: Online la piattaforma per prenotare gratuitamente i biglietti per i film del festival

Al MGFF parola d’ordine: sicurezza! Online la piattaforma per prenotare gratuitamente i biglietti per i film del festival

XVII edizione Catanzaro c/o Porto 1 / 8 agosto 2020 È online la piattaforma Liveticket dalla quale è possibile prenotare i biglietti per il Magna Graecia Film Festival. Sul sito https://www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival è, infatti, disponibile l’intero programma della kermesse cinematografica, diretta da Gianvito Casadonte, che si svolgerà dall’1 all’8 agosto nell’area porto di Catanzaro. Dalla sezione acquista biglietti della piattaforma sarà possibile individuare, grazie alla pubblicazione della planimetria dell’area, il posto. Una volta scelto il posto si potrà procedere alla prenotazione cliccando sul pulsante acquista.



Si specifica che la dicitura acquista indica la mera prenotazione del biglietto in quanto, com’è noto, l’intera manifestazione è totalmente gratuita. L’ingresso nell’area porto, al fine di tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente, non sarà consentito a coloro che siano risultati positivi al Covid-19, o siano comunque sottoposti alla misura della quarantena, a coloro che nei 14 giorni precedenti all’evento abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a coloro che presentino febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (quali tosse, difficoltà respiratorie).

Gli spettatori che prenoteranno i biglietti e parteciperanno alle serate dovranno essere provvisti di mascherina (chirurgia, FFP2 o FFP3) e dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura da parte dell’organizzazione del Magna Graecia Film Festival. Inoltre, sulla base del regolamento consultabile sulla piattaforma Liveticket, gli spettatori si impegnano a procedere alla prenotazione dei posti adiacenti al posto scelto solo per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, ai congiunti e a persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento sociale. Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival.

Già annunciate le presenze dell’attrice Barbara Chichiarelli, fresca vincitrice del Nastro d'Argento - Premio Graziella Bonacchi e Madrina del festival e di parte della Giuria, presieduta da Michele Placido e che vede, tra i suoi componenti, il regista inglese Peter Webber. Tra gli ospiti anche il regista americano Abel Ferrara, che terrà a Catanzaro una masterclass aperta al pubblico e riceverà la Colonna d’Oro alla Carriera, l’attrice Laëtitia Eïdo, che riceverà la Colonna d’Oro per le Serie Tv e l’attore Marco Bocci, al festival per presentare la sua opera prima da regista, in concorso, ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’.