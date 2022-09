Al via oggi le prove per il concorso di Vigile Urbano. Era atteso da ben 34 anni!

BOVALINO (RC), 18 FEB - Con grande orgoglio e fierezza il Sindaco, Vincenzo Maesano, ha postato sul proprio profilo facebok la notizia dell'avvio odierno delle prove per il concorso ad un posto di vigile urbano. Di seguito riportiamo il post.

Al via oggi le prove per il concorso di Vigile Urbano. Erano 34 anni A Bovalino oggi avranno inizio le prove per il concorso dei vigili urbani: quella che potremmo definire una giornata storica!

Era da ben 34 anni, infatti, dal lontano 1987, che non veniva pubblicato ed effettuato un bando di concorso per l'assunzione di categoria.

Dopo tanti anni finalmente questo rappresenta una conquista per la nostra comunità: un risultato frutto di un lavoro fatto di idee e progetti che, passo dopo passo, stanno prendendo forma trasformandosi in azioni concrete di sviluppo per il nostro territorio. Riformulare la pianta organica, implementandola, era uno degli obiettivi di questa Amministrazione: ripristinare il corpo della Polizia municipale per il nostro Comune è fondamentale perché significa, anzitutto, rafforzare il personale che garantisce la sicurezza dei cittadini.

Si tratta di un nuovo importante punto di inizio, che insieme a tutti gli altri progetti e ai cantieri aperti stanno regalando un nuovo volto al nostro paese.

Abbiamo iniziato e continueremo, fino all’ultimo giorno, l’opera di ricostruzione della nostra amata Bovalino. Per voi e insieme a voi! #bovalinoguardaavanti