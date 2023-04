Al Teatro Garibaldi di Enna, la geniale poliedricità di Sandro Vergato

Performer dai mille volti e dalle molteplici risorse, sarà Sandro Vergato ad animare il pubblico dello splendido Teatro Garibaldi con il “I vizi da mula”. Sabato 22 aprile si alzerà il sipario su un caleidoscopio di battute che ci faranno molto ridere ma anche riflettere. Prodotto da La Fenice, lo spettacolo impreziosisce la 9ª edizione di Voci di Sicilia. Una rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Noto al grande pubblico per le gustosissime sit com televisive, l’artista catanese passa al setaccio i più popolari proverbi, detti e modi di dire siciliani. Ne rivela ironicamente le origini, il significato e l’evoluzione che hanno assunto nel corso del tempo e nella società contemporanea. Attraverso il suo umorismo elegante e graffiante, Sandro Vergato condurrà gli spettatori in un viaggio culturale e al tempo stesso divertente. Un’esilarante incursione nei più bizzarri modi di dire appartenenti alle antiche tradizioni popolari. Con l’obiettivo di scoprire, riscoprire e tramandare quel patrimonio, pura essenza delle radici del popolo siciliano e del valore unico e inestimabile della sua cultura.

Un imperdibile show ulteriormente arricchito da immagini proiettate sul maxi schermo, poesie e canzoni legate al significato dei detti siciliani. Carico da undici, sul palco si alterneranno - immancabili - gli storici personaggi dell’autore, tra cui Zza’ Mara, Pippo Colera e l’Amico Fritz. Così come nella cifra stilistica di Sandro Vergato, anche “I vizi da mula” viaggia su un duplice binario parallelo. In una direzione si mettono in evidenza i lati tragicomici della vita e nell’altra si riflette sui veri valori umani attraverso l’esplorazione interiore di sé. Dall’unione di queste caratteristiche scaturisce la definizione di “teatro filosoficomico”, genere del tutto originale che trova nel Nostro il suo più credibile interprete.

L’appuntamento con “I vizi da mula” è sabato 22 aprile al Teatro Garibaldi di Enna, all’interno della rassegna Voci di Sicilia. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Inizio spettacoli ore 20.30, organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a [email protected]. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket (https://www.liveticket.it/) e presso i punti vendita ad esso collegati.