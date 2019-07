Alan Kurdi soccorre 44 migranti, 'arriva nave Malta'. Ong Sea-Eye, 'Marina maltese li porterà a terr

ROMA, 9 LUGLIO - "La nave Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo annuncia su Twitter l'ong tedesca Sea-Eye che gestisce la Alan Kurdi che, dopo essere tornata nella zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, aveva ricevuto nel pomeriggio la segnalazione di un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Tra le 44 persone recuperate dalla Alan Kurdi ci sono quattro donne e tre bambini, specifica Sea Eye. I migranti salvati - scrive ancora la ong su Twitter - hanno affermato di essere in viaggio in mare da sabato e che avevano finito il carburante.