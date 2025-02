ALELOI: FUORI ‘LUNA STORTA’ IL NUOVO SINGOLO

Da venerdì 21 febbraio è disponibile nelle radio italiane e in tutti i digital stores ‘Luna Storta’ (feat. Fabrizio Bosso), il nuovo singolo di AleLoi, bassista e compositore torinese, che anticipa con questa uscita il suo nuovo e sorprendente album strumentale.

Il nuovo brano ‘Luna Storta’ di AleLoi, impreziosito dal suono unico della tromba di Fabrizio Bosso, descrive, appunto, un periodo di ‘luna storta’ dove i malumori, ogni tentativo di nasconderli e la voglia di riprendersi il buonumore, si avvitano ancor di più nel nervosismo che aumenta. Una luna decisamente storta tra blues e funk, dissonante e accessibile, mai sopra le righe. Malinconia, (auto)ironia e un deciso e sereno ‘vaff*****o’, perché troppa educazione, in fondo, fa male.

‘LUNA STORTA’, IL NUOVO SINGOLO

È AleLoi ad anticipare l’uscita di Luna Storta dichiarando: «La ‘luna storta’ è reale, così come la gioia, l’amore, la rabbia e la tristezza, ma sicuramente meno inflazionata in musica. Perché è buffo scrivere un brano che raffiguri questo stato d’animo così particolare. Allo stesso tempo, chissà, magari potrà disinnescarla, perché l’autoironia è importante. Se così non fosse, avevo voglia di esprimere quella sensazione in cui si vorrebbe mandare a quel paese un po’ tutto il mondo, perché a trattenerla… la luna storta aumenta!»

CHI È ALELOI

AleLoi è lo pseudonimo di Alessandro Loi, bassista e compositore. Nato a Torino nel 1973, cresce musicalmente con l’ascolto e lo studio del jazz che ben presto coniuga con la sua vocazione eclettica interagendo con contaminazioni di elementi della cultura black come gospel, funk, blues, rock, ska e della musica latino americana. Attualmente coinvolto in diversi progetti autoriali di qualità come Statuto, Fratelli Lambretta Ska Jazz, Silvia Tancredi, Eugenio Mirti &The Bad Faith, oggi si presenta con il suo primo progetto da autore.

