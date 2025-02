All’Hotel Conchiglia d’Oro il Premio Internazionale “Mondello Arte Expo” per la Poesia ideato da Mauri Lucchese

Si terrà venerdì 28 febbraio a Palermo l’edizione 2025 del Premio Internazionale “Mondello Arte Expo” per la Poesia.

Il prestigioso appuntamento si svolgerà a partire dalle 17:00 all’Hotel Conchiglia d’Oro in via Cloe 9, a Mondello, alla presenza di Mauri Lucchese, fondatore e presidente di “Mondello Arte Expo”.

L’edizione del 2025 è dedicata a Cettina Settineri, a dieci anni dalla scomparsa.

Due le Sezioni: A, per la poesia edita in italiano e B, per la poesia inedita in italiano.

La Giuria, presieduta dal poeta e scrittore Francesco Federico, ha assegnato il Premio per la poesia edita in italiano a Caterina Di Pisa e Rita Saccone, rispettivamente prima e seconda classificata.

La poesia inedita in italiano vede invece Bia Cusumano prima classificata e secondi, ex aequo, Giuseppe Romano e Mario Giambanco.

Terzo classificato, Pietro Vizzini.

Durante il corso della cerimonia saranno consegnati inoltre diplomi d’onore e premi speciali extra poesia a personalità che si sono distinte nei rispettivi campi di appartenenza.

I lavori, moderati da Francesca Guajana, si apriranno con i saluti di Salvatore Li Castri, vicepresidente di “Mondello Arte Expo”.

A presentare l’evento saranno Marika Cefalù e Filippo Glorioso.

La lettura delle poesie è affidata ad Antonella Giotti e Tommaso Gioietta; l’intervallo musicale, invece, sarà eseguito dal Maestro Giovanna Ferrara.

“Desidero ringraziare – afferma Mauri Lucchese – il presidente della Giuria Francesco Federico, le professoresse Maria Patrizia Allotta e Cristina Casamento per il lavoro svolto nell’assegnazione dei premi e il curatore del reportage fotografico Davide Bandolo”.