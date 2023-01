Alla scoperta del nuovo Eurojackpot: storia, novità e qualche curiosità

Chi non conosce la lotteria di Eurojackpot? Si, proprio la lotteria europea di Eurojackpot, che dal 2012, anno in cui è stata introdotta, ha distribuito premi ai fortunati giocatori per oltre 247 milioni di euro.

Dal 25 marzo la “lotteria a premi continentale", come è comunemente definita, giocata in contemporanea in 18 Paesi europei, si rinnova grazie ad una nuova formula ancora più coinvolgente con il Jackpot milionario che passa da un massimo di 90 milioni di euro alla cifra di 120 milioni di euro.

Non solo. Accanto alla consueta estrazione settimanale del venerdì alle ore 21 di Helsinki, corrispondenti alle 20 italiane, si terrà una seconda estrazione il martedì alla stessa ora. In questo articolo abbiamo riassunto tutte le principali caratteristiche che contraddistinguono Eurojackpot che, dopo 10 anni dalla sua comparsa, riesce ad appassionare ancora tantissimi giocatori europei.

Dove è possibile giocare ad Eurojackpot?

Il gioco è nato nel 2012, nonostante sia stato originariamente ideato nel 2005 e coinvolge, dal 2017, un totale di 17 Paesi più l’Italia. A partecipare sono Germania, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Slovacchia, Lettonia, Islanda, Polonia, Lituania, Estonia, Croazia, Repubblica Ceca, Olanda, Ungheria e Slovenia.

Eurojackpot riscuote successo in tutta Italia, da Nord a Sud, con le vincite del gioco correttamente distribuite lungo tutto il territorio nazionale. Il mese più fortunato? Maggio. L’anno finora più propizio? Il 2018, durante il quale è stato distribuito un totale di vincite per ben 43 milioni di euro.

Si può giocare ad Eurojackpot sia in presenza, presso i punti vendita autorizzati, sia online su siti che hanno la regolare autorizzazione al gioco. Da non dimenticare, inoltre, l’App ufficiale Eurojackpot, uno strumento innovativo nato in seguito alla rivoluzione digitale, che consente sia di compilare le proprie schedine che di controllare i risultati dei concorsi.

Le probabilità di vincita di Eurojackpot

Prima di soffermarci ulteriormente sull’App ufficiale di Eurojackpot, ecco una panoramica che riassume le nuove regole di Eurojackpot: scopriamo tutte le novità e impariamo come si gioca alla popolare lotteria europea.

Con una giocata minima pari a 2€ è possibile selezionare una combinazione scegliendo almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (e non più 10).

La combinazione che permette di aggiudicarsi il Jackpot milionario è quella del 5+2: per vincere si dovranno indovinare tutti i numeri sorteggiati durante l’estrazione. Non si tratta, tuttavia, dell’unica possibilità di vincita. Secondo le statistiche, infatti, le probabilità di aggiudicarsi almeno un premio sono pari a 1 su 32, includendo anche le altre 11 categorie, rimaste sostanzialmente invariate, ovvero:

5+1.

5+0.

4+2.

4+1.

4+0.

3+2.

2+2.

3+1.

3+0.

1+2.

2+1.

Per questo tipo di vincite la media oscilla dai 35 milioni di euro della combinazione del 5+1, agli 8 euro della 2+1.

L’App di Eurojackpot: come funziona

L’App di Eurojackpot rappresenta un mezzo innovativo per partecipare alla lotteria europea e consente di giocare comodamente da smartphone e tablet nonché di effettuare tantissime operazioni come:

Compilare una schedina. Non è necessario avere dei numeri preferiti: grazie alla modalità Shake, che si attiva semplicemente scuotendo il telefono, oppure tramite la giocata casuale, è possibile comunque tentare la sorte.

Inviare la giocata a un Punto di Vendita nelle vicinanze. Come? Comunicando il codice di prenotazione al Rivenditore, il quale si occuperà di convalidare tempestivamente la giocata.

Verificare l’eventuale vincita. Basta inquadrare il QR code riportato sulla ricevuta di gioco.

Giocare online, dopo aver aperto un conto di gioco che, lo ricordiamo, in Italia è riservato ai soli maggiorenni.

Creare un archivio delle giocate. Una soluzione che permette di visualizzare le proprie giocate all’interno di un archivio, tenendo traccia di tutte le combinazioni utilizzate nel tempo e avendo sempre a portata di mano le proprie schedine.

L’App di Eurojackpot offre agli appassionati della lotteria europea tutti i vantaggi della tecnologia in un’unica soluzione digitale, azzerando inoltre il rischio di smarrimento della giocata o di “indebito” passaggio di una schedina vincente in mani diverse da quelle del legittimo proprietario.