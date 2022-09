Allarme per il virus cinese, primo caso negli stati uniti Cina, 'può' mutare e propagarsi'. Morti salgono a nove

GINEVRA 22 GEN - Il Comitato d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità si riunirà questa mattina a Ginevra per valutare la portata dell'epidemia del virus simile alla Sars. In Cina, secondo un bilancio aggiornato nella notte, il contagio ha toccato oltre 400 persone, con nove morti.



Un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti, un altro a Taiwan. Rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani. Convocate per oggi le autorità sanitarie europee. Il virus contagia anche le Borse: in calo Europa e Wall Street, Tokyo apre all'insegna della cautela. Dalla Cina arriva intanto un nuovo allarme: "il virus può mutare