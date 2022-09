Allarme Sanitario: Oltre 3 milioni le vittime del Coronavirus nel Mondo. Da Gennaio solamente l’India supera i 10 milioni di contagi

ROMA, 06 MAG - Nonostante le vaccinazioni a tappeto, le misure restrittive adottate ed i continui lock-down, a preoccupare gli epidemiologi di tutto il mondo, sono le numerose varianti del Sars-Cov-2 che si stanno diffondendo a macchia d’olio. Se infatti fino a Dicembre 2020 si poteva scongiurare una quarta ondata, a destare preoccupazione sono Paesi come India e Brasile, giunti ormai al collasso per quanto riguarda l’impennata dei decessi e dei recenti contagi. Solamente in India, soprattutto a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie, si è raggiunto il picco di 10 milioni in 4 mesi.

Il grande problema, a livello internazionale, oltre alle cure, riguarda proprio l’accesso ai vaccini. Problema “a lungo termine” in quanto la quantità di vaccini di cui si avrà bisogno è significativamente maggiore rispetto a quella attuale e la sospensione temporanea dei brevetti proposta da Sudafrica e India, sarebbe decisiva, oltre che eticamente necessaria.

Per quanto riguarda l’Europa, il 14 aprile gli ambasciatori presso l'UE hanno concordato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di un certificato verde digitale che faciliterà la libera circolazione in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19, fungendo da prova che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, è risultata negativa al test o è guarita dalla COVID-19. Il prima possibile, inizieranno i negoziati internazionali per la messa a punto della legislazione. Volontà dei Paesi Ue è far si che il quadro sia pronto entro l’estate 2021.

Laura Sallusti