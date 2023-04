All’asta la Rolls-Royce di Freddie Mercury, aiutare l'Ucraina

Tutti gli oggetti di Freddie Mercury andranno all'asta da Sotheby's e l'amica intima della star Mary Austin, ha deciso di vendere i ricordi dell’artista più importanti nella sfavillante carriera della voce dei Queen.

Si tratta di 1.500 oggetti, che saranno prima esposti a Londra da Sotheby's in estate e poi messi in vendita a settembre. Andrà all’asta anche la Rolls-Royce di Freddy Mercury . L'asta, chiamata Freddie Mercury: A World of His Own, metterà in luce tutti gli oggetti che il frontman dei Queen collezionò durante la sua vita e che contribuirono a fare della dimora il suo piccolo regno. Gli oggetti messi all'asta stando a quello che c’è scritto su Sotheby's, tra gli oggetti esposti ci saranno dipinti vittoriani, opere su carta dei più grandi artisti del 20esimo secolo, raffinati esempi di arte vetraria (un mezzo che amava oltre ogni misura) e ad altri splendidi oggetti, dai tessuti eccezionali e dalle opere di pregio che cercava durante i viaggi in Giappone agli oggetti più piccoli e personali che erano una parte così importante della sua vita quotidiana.

Inoltre, tra i pezzi dominati della collezione ci saranno una corona modellata su quella di St. Edward, che verrà anche indossata da re Carlo alla cerimonia di incoronazione il 6 maggio, e un mantello in velluto rosso, pelliccia sintetica e diamanti artificiali. Mercury indossò la mise durante l'interpretazione finale di God Save the Queen, in chiusura dell'ultimo live dei Queen nel 1986. La collezione sarà in mostra a Londra il 4 agosto e chiuderà nel giorno in cui Mercury avrebbe compiuto 77 anni, il 5 settembre.

Da ricordare che i pezzi più importanti saranno esposti a New York, Los Angeles e Hong Kong. Gli oggetti verranno messi all'asta in sei momenti diversi, ognuno dedito a un diverso aspetto della vita dell'artista, sia pubblica che privata. Le sei aste promosse saranno guidate da un'asta in presenza il 6 settembre, in cui verrà offerta una sezione rappresentativa degli oggetti più significativi della collezione. Il 7 e l'8 settembre seguiranno altre due aste in presenza, la prima dedicata a Mercury On Stage, la seconda dedicata alla sua vita At Home e agli oggetti che amava e con cui viveva a Garden Lodge. Ci saranno anche tre aste online, una che risalta il profondo amore per il Giappone e le altre due, Crazy Little Things, in due parti, che mostrano una serie eclettica di oggetti curiosi che facevano parte della sua quotidianità.

( fonte immagini: immagini prese dal web)

Davì Massimo