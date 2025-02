Allerta Arancione: domani scuole chiuse a Catanzaro per maltempo

CATANZARO – A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 8 febbraio.

Il provvedimento riguarda sia le scuole statali che paritarie, inclusi i servizi educativi per l’infanzia, gli asili nido pubblici e privati, le ludoteche e tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Emergenza maltempo: massima prudenza negli spostamenti

L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione meteorologica, invitando i cittadini alla massima prudenza.

La decisione di chiudere le scuole è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Secondo le previsioni, il maltempo colpirà la città con forti piogge, raffiche di vento e possibili disagi alla circolazione.

La Protezione Civile raccomanda di evitare spostamenti non strettamente necessari e di prestare particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti.

Comunicazioni ufficiali e aggiornamenti in tempo reale

Il Comune di Catanzaro invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali, come il sito istituzionale e le pagine social.

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno comunicati in base all’andamento della situazione meteo.

Solidarietà e responsabilità collettiva

In questi momenti, il senso di comunità e la responsabilità condivisa sono fondamentali.

Le famiglie sono chiamate a collaborare per garantire la sicurezza dei più piccoli, mentre le autorità locali continuano a lavorare per affrontare l’emergenza nel migliore dei modi.

Per segnalazioni di criticità, è possibile contattare il numero della Protezione Civile o i servizi di emergenza attivi sul territorio.

Resta alta l’attenzione per il weekend, con l’auspicio che il maltempo non causi danni significativi alla città.