Allerta della Protezione Civile: 4 giorni di maltempo su Nord, Centro e Sud Italia tutti i dettagli

Un'intensa fase di maltempo interesserà l’Italia nei prossimi giorni, con condizioni critiche attese in diverse regioni. Il Nord sarà il primo a subire l’acuto della perturbazione, che progressivamente si estenderà anche al Centro, per poi coinvolgere il Sud nel fine settimana. Le zone più a rischio includono Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Sicilia e Calabria.

Maltempo al Nord: Attenzione su Liguria, Piemonte e Lombardia

Nelle prossime ore, il maltempo colpirà duramente il Nord Italia, con piogge intense e temporali a tratti violenti. Particolare attenzione alla Liguria, dove i picchi di precipitazioni potranno superare i 200mm, soprattutto nella zona del Genovese. Il rischio di esondazioni e criticità idrogeologiche è elevato, soprattutto tra il Savonese e il Tigullio, aree già colpite da eventi critici nei giorni precedenti.

In Piemonte, le aree più esposte saranno le Langhe, l’Alessandrino e il Verbano-Cusio-Ossola. Anche la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia registreranno accumuli di pioggia tra i 100 e i 150mm, su terreni già saturi per le recenti precipitazioni. Le zone prealpine e l’Appennino tosco-emiliano sono sotto osservazione per possibili frane e smottamenti. Il lago di Como potrebbe registrare esondazioni localizzate.

Piogge Intense Anche al Centro

Il maltempo si estenderà progressivamente verso il Centro Italia, con piogge e temporali che colpiranno in particolare la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Le aree della Versilia, Garfagnana e Lunigiana potrebbero registrare accumuli di oltre 100mm. La perturbazione si indebolirà temporaneamente nella giornata di venerdì, ma nuovi episodi piovosi sono attesi per sabato, soprattutto su Nordest, Lombardia e le regioni centrali.

Fine Settimana: Maltempo in Arrivo Anche al Sud

Nel corso del weekend, l'azione ciclonica si sposterà verso il Sud Italia. Venerdì si attendono le prime piogge su Sicilia e Campania, ma sarà tra sabato e domenica che si verificheranno i fenomeni più intensi. Sicilia e Calabria rischiano di essere le regioni più colpite, con piogge abbondanti che potrebbero superare i 200mm, soprattutto sui versanti ionici. Il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche è elevato, soprattutto in aree già segnate dalla siccità. (3Bmeteo)

In aggiornamento

Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi, Venerdì 18 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica

Molise: Alto Volturno - Medio Sangro

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna