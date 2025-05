Allerta arancione a Catanzaro, domani scuole chiuse - Tutti i dettagli

Tempo di lettura: ~1 min

Allerta meteo arancione a Catanzaro: scuole chiuse venerdì 16 maggio

CATANZARO – A causa del peggioramento delle condizioni meteo in Calabria, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per la giornata di venerdì 16 maggio. Il Comune di Catanzaro ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Il provvedimento include anche nidi, scuole dell’infanzia, servizi educativi e ludoteche, e riguarda sia le attività scolastiche che extrascolastiche. La decisione è stata presa in via precauzionale, in seguito alle previsioni di piogge intense e persistenti, che potrebbero causare disagi e situazioni di pericolo, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico.

Massima attenzione negli spostamenti

Già dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni abbondanti. Il Comune invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non essenziali e ad evitare aree critiche come sottopassi, ponti, fiumi, torrenti e lungomari. La sicurezza delle persone resta la priorità assoluta, e seguire le indicazioni delle autorità è fondamentale per ridurre i rischi.

Monitoraggio costante e aggiornamenti

La situazione è in continua evoluzione e verrà monitorata costantemente dalla Protezione Civile e dal Comune. Per rimanere aggiornati, si consiglia di consultare i canali ufficiali istituzionali e i bollettini meteo in tempo reale.