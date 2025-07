Violenti temporali in arrivo: stop al caldo intenso, allerta arancione su parte d’Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Allerta Meteo: Break dell’estate in arrivo, rischio nubifragi e violenti temporali — le regioni più colpite

Una fase fortemente instabile sta per investire l’Italia, segnando un deciso break estivo che coinvolgerà dapprima le regioni del Nord e del Centro, con un’estensione parziale anche al Sud. Secondo le previsioni, tra lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025 si registreranno piogge intense, temporali localmente violenti, grandinate e un brusco calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per alcune aree del Nordest e allerta gialla in molte altre regioni.

Situazione attuale

Una vasta saccatura proveniente dall’Europa centrale sta attraversando l’Italia. Lunedì si avranno:

Temporali forti su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e Lombardia Est, con rischio grandinate e colpi di vento

Instabilità diffusa anche al Centro, specie su Toscana, Umbria e Marche

Piogge isolate al Sud, più probabili tra Campania e alta Puglia

Un secondo fronte in arrivo dal Nord Europa darà vita a nuovi temporali tra il pomeriggio e la serata di martedì, con attenzione particolare rivolta alle regioni del Triveneto e dell’Appennino centrale

Previsioni nel dettaglio

Lunedì 7 luglio

Nord: piogge e temporali anche forti su Lombardia orientale, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Migliora dal pomeriggio, ma nuovi rovesci in arrivo in serata sulle Alpi

Centro: instabilità marcata su Toscana, Umbria, Marche e zone interne del Lazio. Attenuazione graduale entro sera. Più sole su coste laziali e Abruzzo

Sud: cielo sereno o poco nuvoloso salvo piogge pomeridiane su alta Campania e alta Puglia

Temperature in calo: massime tra 26 e 30 gradi al Nord, 28 e 32 al Centro, fino a 35 al Sud

Martedì 8 luglio

Nord: temporali notturni sul Triveneto, miglioramento in giornata, ma nuovo peggioramento in serata

Centro: piogge su Toscana interna, Marche, Umbria e Abruzzo, con schiarite dal pomeriggio

Sud: isolate piogge su Campania e Basilicata. Sole prevalente altrove

Temperature in ulteriore lieve calo: tra 25 e 30 gradi al Nord, 26 e 30 al Centro, 29 e 33 al Sud, con punte oltre i 35 su Salento e Sicilia orientale

Zone in Allerta Arancione (temporali forti)

Friuli Venezia Giulia: bacini dell’Isonzo, Livenza, Carso e Udine

Lombardia: gran parte delle pianure e prealpi orientali

Veneto: pedemontane e pianura centrale

Allerta Gialla (idrogeologico, temporali, idraulico)

Ampie aree di Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria, Campania, Umbria, Marche, Trentino Alto Adige

Consigli utili per affrontare l’ondata di maltempo

Per gli anziani

Evitare spostamenti inutili durante i temporali

Tenere pronte torce e telefoni carichi in caso di blackout

Per le donne in gravidanza

Evitare lunghe permanenze in luoghi molto umidi o soggetti ad allagamenti

Seguire aggiornamenti meteo se si ha in programma di viaggiare

Per i bambini

Evitare giochi all’aperto durante i temporali

Assicurarsi che indossino scarpe impermeabili e abiti adeguati

Per gli animali domestici

Tenere cani e gatti al chiuso durante tuoni e fulmini

Non lasciarli in terrazze o balconi esposti

Assicurare trasportini e rifugi asciutti in caso di spostamenti

Resta aggiornato

Consulta il sito ufficiale della Protezione Civile e il tuo Comune per informazioni locali aggiornate, variazioni nei trasporti o chiusure.

Mantieni alta l’attenzione e adotta comportamenti prudenti fino a cessata allerta

A cura della Redazione meteo di InfoOggi.it – Speciale Allerta Estate 2025

