Allerta Meteo. Caronte bis": secondo picco di caldo estremo con temperature fino a 48°c: ecco dove. È tutto confermato: arriverà il 'CARONTE BIS', secondo picco dell'anticiclone africano con temperature fino 48°C!

Il gran caldo, insomma, proseguirà anche per i prossimi giorni e anzi, ci aspettiamo un'ulteriore pulsazione dell'alta pressione di origine sub-tropicale. Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico "blocco a Omega") che andrà a disegnarsi sullo chiacchiere emisferico da Lunedì 24 Luglio: in particolare, l'approfondimento di un ciclone atlantico sui settori occidentali europei, innescherà, di risposta, una fiammata di aria bollente da Sud verso il Vecchio Continente.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'origine dinamica di questa ennesima avanzata africana con il ciclone (indicato con la lettera "B") tra oceano e Penisola Iberica a fungere da ingranaggio (moto antiorario delle correnti intorno al minimo depressionario) per richiamare le masse d'aria direttamente dal deserto del Sahara. Un secondo vortice lo troviamo invece sul Mediterraneo orientale: ed in mezzo, proprio sull'Italia, il famigerato promontorio anticiclonico.

Si tratterà di una nuova fase climatica anomala: ci aspettiamo valori fuori scala, con scarti dalle medie stagionali fino a 8-12°C in particolare ancora una volta al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. La seconda mappa qui sotto evidenzia l'anomalia, il cuore rovente e pulsante dell'anticiclone africano e i picchi massimi attesi tra Lunedì 24 e Mercoledì 26 Luglio. Il caldo si farà sentire su tutta Italia con punte fin verso i 34/36°C sulle pianure del Nord (ma qui però dovremo anche fare i conti con il fastidio dell'afa), oltre i 40°C al Centro e localmente sopra a 44-46°C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Attenzione perché nelle zone interne di Sardegna e Sicilia si potrebbero toccare picchi roventi fino a +48°C; su questo dato avremo modo di tornarci nei prossimi aggiornamenti.

Per ora quello che è certo è l'arrivo della seconda pulsazione dell'anticiclone Caronte, pronto ad infiammare nuovamente tutta l'Italia, da Nord a Sud. E siamo solo a metà Estate, in Agosto il nostro Paese potrebbe dover fronteggiare ulteriori fasi roventi. Vi terremo naturalmente aggiornati. (iLMeteo)



In aggiornamento