Cerbero non fa sconti: l'anticiclone africano scatena un'ondata di caldo record, impennate temperature fino a 45°C. I dettagli. Boom di caldo in arrivo. Prendendo spunto da una figura mitologica greca, ecco Cerbero, un mostro di anticiclone africano in grado di provocare sul nostro Paese picchi di temperatura davvero importanti che potrebbero raggiungere la soglia dei 45°C.

Al momento, l'alta pressione sub-sahariana sta mantenendo una posizione leggermente defilata rispetto al nostro Paese, ma nonostante ciò riesce già a proteggere il Sud e parte del Centro: le temperature su questi settori sono calde, anche se ancora senza troppi eccessi. Discorso diverso per il Nord dove si sta facendo ancora sentire un alito nordatlantico, assai umido e relativamente più fresco, che mantiene non solo condizioni meteo più incerte, ma anche un contesto climatico decisamente meno arroventato.

Questa sarà sostanzialmente la situazione fino a Giovedì 6 Luglio, data in cui l'anticiclone Cerbero comincerà a dare segnali importanti della sua presenza, avvicinandosi inizialmente alle due Isole Maggiori e al comparto tirrenico del nostro Paese. Su questi settori le temperature faranno già registrare un evidente aumento.

Ma segnatevi questa data, o meglio queste date: tra Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio l'alta pressione africana sposterà il suo cuore pulsante ancor più verso nord, riuscendo ad influenzare praticamente tutta l'Italia.

Per capire meglio dove e quanto caldo farà, vi proponiamo la mappa qui sotto, relativa alle temperature massime previste per la giornata di Lunedì 10 Luglio: massima attenzione alle zone colorate in rosso scuro/nero dove le colonnine di mercurio potranno addirittura superare la soglia dei 40°C, con picchi anche di 44/45°C!

Il caldo, inoltre, nel corso del weekend si farà più marcato anche su tutto il resto del Paese e laddove non si toccheranno valori elevati come in Sardegna, sarà l'afa ad esaltare la sensazione di calore, come ad esempio sulla Valle Padana e su gran parte del Centro, soprattutto nelle aree interne.

Il grande caldo ci terrà compagnia anche per gran parte della prossima settimana, quanto meno al Sud e sulle due Isole Maggiori. Tra Martedì 11 e Mercoledì 12 pare possibile invece una stemperata della grande calura al Nord, per effetto del passaggio di qualche temporale specie a ridosso dell'area alpina. Ma di questo sarà meglio riparlare nei prossimi aggiornamenti. iLMeteo)

