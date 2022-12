Allerta meteo della Protezione Civile: Maltempo con Temporali e Venti forti, codice arancione su 8 regioni, i dettagli

Allerta meteo della Protezione Civile: Maltempo con Temporali e Venti forti, codice arancione su 8 regioni, Forti piogge e qualche temporale sono in atto in queste ore su molti angoli del Paese, ma il peggio arriverà nelle prossime ore quando si eleverà anche il rischio di nubifragi.

Un'altra ondata di maltempo sta colpendo il nostro Paese a causa di una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. In queste ore si segnalano infatti forti piogge sui settori centro-settentrionali della Sardegna e su gran parte del Centro specie tra Toscana, Marche, Umbria e fino al Lazio. Altrove il meteo si mantiene più tranquilla fatta eccezione per deboli piovaschi su Romagna, nel sud della Calabria e sulla parte più orientale della Sicilia.

Il quadro meteorologico nelle prossime ore sarà comunque destinato a subire un ulteriore peggioramento. Massima attenzione a tutto il versante tirrenico e su alcuni tratti del medio adriatico. Sorvegliate speciali saranno le Marche, il sud della Toscana, l'Umbria, il Lazio fino al settore tirrenico calabrese e molti tratti della Sicilia. Queste saranno le zone dove il maltempo colpirà più duro.

Lo notiamo chiaramente anche dalla cartina allegata dove sono indicate le zone dove si registreranno i maggiori accumuli di precipitazioni proprio nel corso della giornata di Sabato 10 Dicembre. Nelle aree colorate di fucsia ci attendiamo cumulati massimi intorno ai 70mm. Si scenderà intorno ai 40mm nelle aree colorate di blu scuro mentre si avranno accumuli inferiori via via che ci spostiamo verso il blu chiaro e l'azzurro.

Qualche pioggia nel corso della giornata potrà dunque bagnare anche alcuni tratti del Nordest e comunque anche il resto del Centro e del Sud. Da segnalare inoltre un ulteriore rinforzo dei venti con teso Libeccio sul lato tirrenico e forte Scirocco sull'area ionica e del medio e basso Adriatico.



Notizie poco interessanti invece sul fronte neve in quanto, fatta eccezione per deboli nevicate attese sull'arco alpino più orientale, sulle aree colpite dal maltempo la quota neve si manterrà decisamente molto in alto e relegata alle sole cime più alte dell'Appennino settentrionale.

Infine, segnaliamo che ci sarà un angolo del Paese avvolto da un contesto decisamente più asciutto e tranquillo. Ci riferiamo alle regioni di Nordovest dove nel corso della giornata si potrà addirittura godere di qualche generosa occhiata di sole.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:



Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia