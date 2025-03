Allerta Meteo: la Protezione Civile emette un avviso per piogge, temporali e venti forti. Le regioni più colpite

Allerta meteo: maltempo in arrivo sull’Italia con piogge intense, temporali e venti di burrasca

ROMA – Il vortice ciclonico #Martinho, posizionato poco a ovest del Golfo di Biscaglia, è pronto a portare un'intensa fase di maltempo anche sull’Italia. Dopo aver duramente colpito la Spagna, il sistema depressionario spingerà verso la nostra penisola due perturbazioni che interesseranno Centro-Nord e parte del Sud tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione e gialla per diverse regioni, con criticità idrogeologica e temporali anche di forte intensità.

Le regioni più colpite: Liguria, Lombardia, Emilia e Triveneto nel mirino della pioggia

I modelli matematici previsionali indicano che tra sabato e domenica potranno cadere fino a 150/170 mm di pioggia su alcuni settori del Nord, in particolare su:

Liguria

Emilia occidentale

Lombardia

Triveneto

I fenomeni saranno accompagnati da venti forti di scirocco, mareggiate lungo le coste esposte e nevicate sulle Alpi, sebbene a quote medio-alte (1300-1600 metri) per via delle temperature ancora miti.

Previsioni meteo dettagliate

Sabato 22 marzo

Nord: maltempo diffuso con piogge, rovesci e locali temporali intensi in Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 m.

maltempo diffuso con piogge, rovesci e locali temporali intensi in Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 m. Centro: molto nuvoloso con temporali sulla Toscana centro-settentrionale, più isolati altrove.

molto nuvoloso con temporali sulla Toscana centro-settentrionale, più isolati altrove. Sud: passaggio di nubi medio-alte, generalmente asciutto salvo fenomeni tra Sardegna e Campania .

passaggio di nubi medio-alte, generalmente asciutto salvo fenomeni tra . Temperature: in calo al Nord, stabili al Centro, in aumento al Sud.

in calo al Nord, stabili al Centro, in aumento al Sud. Venti: moderati o forti da sud-est (scirocco).

moderati o forti da sud-est (scirocco). Mari: da mossi a molto mossi.

Domenica 23 marzo

Nord: variabile, ma con nuova intensificazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera, specie al Nord-Ovest.

variabile, ma con nuova intensificazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera, specie al Nord-Ovest. Centro: variabilità instabile con rovesci pomeridiani e temporali serali sulla Toscana.

variabilità instabile con rovesci pomeridiani e temporali serali sulla Toscana. Sud: più stabile con ampie schiarite, qualche pioggia sulla Sardegna.

più stabile con ampie schiarite, qualche pioggia sulla Sardegna. Temperature: in lieve aumento ovunque.

in lieve aumento ovunque. Venti: moderati o forti sciroccali.

moderati o forti sciroccali. Mari: molto mossi, agitati l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Allerta della Protezione Civile per sabato 22 marzo 2025

Allerta Arancione - Rischio Idrogeologico (Moderata Criticità)

Toscana: Valdarno Inferiore, Arno-Firenze, Versilia, Lunigiana, Mugello, Reno, Serchio e molte altre zone montane e collinari.

Allerta Gialla - Rischio Idraulico e Temporali

Emilia Romagna: Appennino piacentino, parmense, bolognese e romagnolo.

Appennino piacentino, parmense, bolognese e romagnolo. Toscana: Arno, Ombrone, Etruria, Casentino, costa e isole.

Arno, Ombrone, Etruria, Casentino, costa e isole. Umbria: Chiani-Paglia, Nera-Corno, Medio Tevere.

Chiani-Paglia, Nera-Corno, Medio Tevere. Lazio: Bacini di Roma, Rieti, Medio Tevere, bacini costieri nord.

Consigli utili e raccomandazioni

La Protezione Civile raccomanda massima attenzione nei territori soggetti ad allerta: evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione a sottopassi, corsi d’acqua e zone collinari o montane, e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Il quadro meteorologico sarà in continua evoluzione e potenzialmente critico: le autorità locali potrebbero disporre chiusure precauzionali di scuole e strade secondarie, in caso di peggioramento improvviso.