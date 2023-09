Allerta Meteo. l'anticiclone Caronte raggiunge la massima potenza, ma attenzione al maltempo giovedì 20... L'anticiclone africano Caronte si appresta a raggiungere la sua massima potenza e, oltre a traghettarci nel cuore dell'Estate, sta provocando un'ondata di caldo per alcuni versi eccezionale.

SITUAZIONE GENERALE

L'Italia è avvolta da una bollente coperta anticiclonica che da alcuni giorni non solo garantisce condizioni di tempo stabile, ma sta anche spingendo verso l'alto le colonnine di mercurio, fino a toccare picchi straordinari per le nostre latitudini.

Stiamo parlando di valori termici che potrebbero addirittura avvicinarsi alla soglia dei 50°C, un valore che generalmente si registra al di sotto del 37° parallelo. Non dimentichiamoci infatti che l'Italia è compresa tra il 37° e il 47° parallelo.

EVOLUZIONE

Prepariamoci ad una fase assai difficile sul fronte climatico e non solo a causa delle elevate temperature, ma anche per via del fenomeno dell'afa che renderà il caldo decisamente più pesante, insopportabile non solo di giorno, ma anche di notte quando le temperature faranno addirittura fatica a scendere sotto la soglia dei 25/26°C! Il tutto sarà condito da un contesto di generale stabilità, con cieli in prevalenza sereni su tutto il Paese.



Faranno eccezione solamente i rilievi alpini dove già nelle prossime ore e per gran parte di Mercoledì 19 potranno svilupparsi dei temporali.



Sarà questo il preludio ad un Giovedì 20 Luglio che vedrà l'alta pressione accusare un cedimento, lasciando la strada aperta ad una maggiore ingerenza temporalesca che tra il pomeriggio e la serata non solo colpirà alcuni settori dell'arco alpino e l'area prealpina, ma localmente potrà spingerà verso alcuni angoli della Valle Padana, specialmente l'area oltre la linea di fiume Po, tra la Lombardia e il Veneto occidentale. Attenzione perché i temporali potrebbero assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise raffiche di vento, nubifragi e grandinate.

VENERDI' LA GIORNATA PEGGIORE:

Venerdì 21 Luglio sarà sicuramente la giornata più instabile della settimana in quanto avremo temporali più diffusi sui rilievi e anche su molte aree della Valle Padana, ancora una volta più probabili oltre l'asse del fiume Po, e sempre con il rischio di assumere carattere di forte intensità.

Nella mappa che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Venerdì 21 Luglio: nelle aree colorate in blu si potranno cumulare fino a 40 mm di pioggia, l'equivalente di 40 litri per metro quadrato.

Un occhio di riguardo anche ai termometri che perderanno qualche punticino, specie nelle aree maggiormente raggiunte dai temporali.

Il resto del Paese invece, eccezion fatta per qualche grado in meno al Centro, non si accorgerà praticamente di nulla in quanto Caronte continuerà a mantenere un contesto stabile e rovente, almeno fino a tutto il prossimo fine settimana.

Maggiori dettagli sul tempo previsto per il fine settimana ve li daremo comunque nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento