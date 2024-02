Protezione Civile. Allerta meteo: fine settimana di carnevale sotto il segno delle intemperie

Il dipartimento della Protezione Civile emette avvisi per forti piogge e venti: diverse regioni italiane affrontano il rischio idrogeologico e temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, segnala un'imminente ondata di maltempo su tutta l'Italia. Una perturbazione in avvicinamento porterà condizioni avverse a partire dal Nord e dalla Toscana, con un'escalation prevista per il fine settimana di Carnevale. Si attendono piogge e venti forti, con l'intensificarsi dei fenomeni al centro del Mediterraneo.

Un avviso di allerta meteo è stato pertanto emanato, anticipando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. La Lombardia è stata posta sotto allerta arancione, mentre un'ammonizione di grado inferiore, allerta gialla, è stata estesa a varie regioni da Nord a Sud Italia.

Per il 10 febbraio, è stata dichiarata allerta arancione in Lombardia per rischio idrogeologico, e allerta gialla per rischio idraulico in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Veneto e altre zone della Lombardia. Si segnala anche il rischio di temporali in Abruzzo, Lazio e Molise e di criticità idrogeologiche in diverse altre regioni, tra cui Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni e i livelli di allerta sono costantemente aggiornati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove si possono trovare anche le linee guida comportamentali da adottare in caso di maltempo. Le autorità locali di protezione civile monitorano la situazione e sono pronte a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini.

In questo contesto di vigilanza e prevenzione, anche il Festival di Sanremo risente del clima incerto. Al termine della prima serata, Amadeus e Marco Mengoni hanno condiviso la classifica dei cinque artisti più votati dalla sala stampa, un momento di leggerezza che precede un fine settimana che si annuncia turbolento sotto il profilo meteorologico.





Ecco il dettaglio

Previsioni della Protezione Civile per la giornata di oggi Sabato 10 febbraio 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Alto Volturno - Medio Sangro

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone