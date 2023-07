Allerta Meteo, Avviso della Protezione Civile vento e nubifragi e voluminosa nube di sabbia del Sahara, ecco le regioni interessate

Allerta Meteo, pesante Avviso della P. Civile Vento e nubifragi e voluminosa nube di sabbia del Sahara, ecco le regioni interessate. Sul nostro Paese è presente un’ampia area depressionaria all’interno della quale viaggiano diversi minimi che saranno responsabili della fase di maltempo prevista nei prossimi giorni, con piogge frequenti su Nord-Ovest, Sardegna ed estreme regioni meridionali. In particolare, su quest’ultime, è atteso anche un deciso rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di venerdì 19 maggio venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Campania. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di Sabato 20 Maggio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna, in estensione a Campania, Calabria e Sicilia, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di sabato 20 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.



Voluminosa nube di sabbia del Sahara, ecco le regioni interessate

Cieli gialli già su mezza Italia, ma il clou deve ancora arrivare. Una voluminosa nube di sabbia, proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara, investirà buona parte del nostro Paese nei prossimi giorni, offuscando i cieli in un'atmosfera che risulterà a tratti surreale.



Insomma, se avete intenzione di lavare l'automobile sarà meglio che rimandiate, specie laddove sono attese delle precipitazioni, anche perché le zone a rischio sono più del previsto.

La configurazione meteo prevista per tutto il weekend (Sabato 20 - Domenica 21 Maggio), ovvero la formazione di un pericoloso e profondo ciclone sul Mar Mediterraneo, sarà alla base di un costante richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali, direttamente dal deserto del Sahara.



La mappa qui sotto mostra questo immenso ingranaggio atmosferico che favorirà l'arrivo di grossi quantitativi di pulviscolo desertico trasportati dai venti di Scirocco che si concentreranno in sospensione alle quote più elevate dell'atmosfera, pronte a raggiungere, dopo un lungo viaggio, anche il nostro Paese.

Grazie alle precipitazioni la sabbia poi ricadrà al suolo: i minuscoli granelli andranno ad unirsi alle goccioline d'acqua provocando un particolare effetto giallognolo o rossastro. Sulle Alpi tornerà la "neve rosa" in quanto le temperature non troppo elevate di questo periodo favoriranno la caduta di soffici fiocchi di neve di questo particolare colore, specie su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

Come possiamo vedere dalla mappa Skiron (Università di Atene) qui sotto, le giornate clou saranno quelle di Sabato 20 e Domenica 21: attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (ma in qualche caso potrebbero risultare anche rossastri, specie in prossimità dell'alba e al tramonto).

Ma quali saranno le zone più coinvolte da questo particolare fenomeno? A dire il vero, quasi tutte, visto il richiamo da Sud piuttosto intenso. Tuttavia, a fare la parte del leone saranno Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana e Campania.



A causa delle piogge la sabbia tenderà a ricadere al suolo, "sporcando" di fatto di rosso tutte le superfici, automobili comprese! (iLMeteo)





In aggiornamento