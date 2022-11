Allerta Meteo: Piogge e temporali, ma il peggio nelle prossime Ore, i dettagli

Allerta Meteo: Piogge e temporali, ma il peggio nelle prossime Ore. È già tornata la pioggia su alcune regioni del nostro Paese, ma il peggio è atteso nel corso delle prossime ore.

La nostra meteo cronaca diretta infatti sta seguendo con attenzione il movimento di una vera e propria perturbazione atlantica che ha raggiunto nel corso della notte le nostre regioni di Nordovest e dove in queste ore sta già piovendo in particolare sui comparti centrali e di Ponente della Liguria, sui settori più orientali del Piemonte e sulla bassa Lombardia. Altrove il meteo si mantiene ancora tranquillo nonostante le nubi siano in deciso aumento su molte aree del medio e alto comparto tirrenico.

Attenzione perché il peggio arriverà comunque nelle prossime ore in quanto la perturbazione prenderà sempre più coraggio ed avanzerà a muso duro verso levante coinvolgendo così un po' tutto il Nord e le zone del medio e alto Tirreno. Su queste zone nel corso della giornata la pioggia si farà via via sempre più diffusa a tratti anche intensa in particolare sulla Liguria e sulle coste tirreniche tra Toscana e nord del Lazio. Qui oltre alla pioggia potrà anche scoppiare qualche temporale.

Sarà questo il leitmotiv anche del pomeriggio che vedrà sempre la Liguria e l'area tirrenica centrale ad essere più a rischio di piogge diffuse. Proseguirà comunque a piovere anche sul resto del Nord e del Centro, mentre il Sud resterà in una sorta di attesa avvolto da un contesto meteo tutto sommato discreto.

Sul finire della giornata non ci saranno particolari novità e dunque sotto una fase di maltempo diffuso saranno ancora le medesime regioni, mentre proseguirà a rimanere assai tranquillo il meteo sulle regioni del Sud.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto possiamo osservare la distribuzione e gli accumuli delle piogge previsti proprio per Martedì Novembre: con il colore fucsia sono indicate le aree dove potranno cadere fino a 70mm di pioggia. In blu scuro sono evidenziate invece le zone dove potranno cadere cumulati prossimi anche ai 40 mm, mentre nelle aree in azzurro la pioggia cadrà meno (iLMeteo)

In aggiornamento