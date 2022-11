Allerta Meteo Rossa, bombe d’acqua, rischio esondazioni. Chiuse molte scuole, avviso della Protezione Civile leggi i dettagli

Allerta Meteo zona Rossa: Pesantissimo Avviso della Protezione Civile Nazionale per rischio Alluvione e Venti forti

l ciclone Poppea è ormai prossimo a colpire l'Italia; per questo la protezione civile nazionale ha emesso una grave allerta meteo, addirittura ROSSA per alcune regioni.

Per la giornata di Martedì un profondo minimo depressionario interesserà l’Italia, portando condizioni di severo maltempo su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Dalle prime ore di martedì 22 novembre il maltempo si estenderà nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre nevicate sui settori alpini di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mediamente al di sopra degli 800-1000 metri e locali sconfinamenti fino ai 500-700 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Inoltre, dalla sera di oggi si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di tempesta sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali. Dalle prime ore di domani si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali su Puglia, Molise e Marche, e dai quadranti settentrionali sul Friuli Venezia Giulia, in estensione a Veneto ed Emilia-Romagna. Forti mareggiate su tutte le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta gialla su settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.





ALLERTA METEO Scuole chiuse su molte regioni ecco dove: Martedì 22 Novembre 2022 scuole chiuse per forte maltempo in molte regioni e città italiane, specie in Sardegna, Lazio, Campania.

Ecco l'elenco completo: Latina Sabaudia (Latina) Ostia (Roma) Nettuno (Roma) Anzio (Roma) Senigallia (Ancona) Oristano Terralba (Oristano) San Nicolò d’Arcidano (Oristano) Arborea (Oristano)Uras (Oristano)Grado (Gorizia) Napoli Salerno Benevento Caserta Cava de’ Tirreni (Salerno) Agropoli (Salerno) Sapri (Salerno) Sarno (Salerno) Baronissi (Salerno) Roccapiemonte (Salerno) Acerra (Napoli) Capri (Napoli) Sorrento (Napoli) Massa Lubrense (Napoli) Sant’Agnello (Napoli) Piano di Sorrento (Napoli) Meta (Napoli) Vico Equense (Napoli) Afragola (Napoli)Casoria (Napoli) Pozzuoli (Napoli) Procida (Napoli) Ischia (Napoli) Barano d’Ischia (Napoli) Casamicciola Terme (Napoli) Caivano (Napoli) Volla (Napoli) Cardito (Napoli) Crispano (Napoli) Portici (Napoli) Ercolano (Napoli) Somma Vesuviana (Napoli) Torre del Greco (Napoli) San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) Massa di Somma (Napoli) Pollena Trocchia (Napoli) Sant’Anastasia (Napoli) San Giorgio a Cremano (Napoli) (iLMeteo)





In aggiornamento