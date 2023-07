Allerta meteo Rossa, della P. Civile, venti forti e nubifragi, poi l'anticiclone Zefiro dal sapore estivo, le previsioni

L’ampia area depressionaria che interessa il Paese ha il centro d’azione sul basso ionio dove risulta posizionato il minimo al suolo; questa struttura sarà la causa del perdurare di condizioni d’instabilità sulle estreme regioni meridionali, associata a venti forti dai quadranti orientali in lenta attenuazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche che estende il precedente avviso emesso. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede, dalle prime ore di domenica 21 maggio, il persistere di venti forti con raffiche di burrasca su Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede ancora il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori orientali dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domenica 2 maggio, ALLERTA ROSSA su parte dell’Emilia-Romagna e della Sicilia nord-orientale.

ALLERTA ARANCIONE su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, e parte della Sicilia. ALLERTA GIALLA valutata in Sardegna, Calabria, Basilicata e Lazio e su parte di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana e Valle d’Aosta. Preoccupa l’onda di piena in Piemonte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Ecco il dettaglio della Protezione Civile Per la giornata di oggi, domenica 21 maggio 2023:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:



Emilia-Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia-Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia-Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia-Romagna: Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia-Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna

Valle d'Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Dalla prossima settimana arriva Zefiro arriva un Caldo da Estate su alcune regioni! Vi diciamo quando e se durerà



Arriva Zefiro e le temperature aumenteranno con valori praticamente estivi su alcune regioni del nostro Paese. Vediamo allora quando arriverà questa fase più calda e soprattutto se durerà o se sarà solo una semplice chimera come già accaduto in altre occasioni di questa pazza primavera.

Il nome Zefiro deriva dalla mitologia greca, una sorta di personificazione di un tipo di vento da ponente, molto mite, che soffia appunto nei periodi primaverili. Quest'ultimo sarà poi coadiuvato da una graduale aumento della pressione sul bacino del Mediterraneo, che favorirà un contesto meteo sicuramente meno turbolento rispetto a questi giorni.

Insomma, pare evidente come ci apprestiamo a vivere un contesto climatico via via sempre più caldo. Già da Domenica 21 Maggio le temperature sono destinate a salire, quantomeno al Nordest, e ancora di più da Lunedì 22 Maggio, soprattutto al Nord e in Toscana, dove le colonnine di mercurio potranno raggiungere la soglia dei 28°C.

Per capire meglio vi proponiamo la cartina qui sotto, relativa alle temperature massime previste proprio per Lunedì 22 Maggio: si notino le aree colorate in rosso scuro/rosa dove si potranno toccare picchi prossimi ai 26/28°C.

Nei giorni successivi le temperature tenderanno ad aumentare in forma evidente anche sul resto del Paese, e si potranno toccare anche i 30°C al Nord e su alcuni tratti interni del Centro, come a Firenze.

Siamo alle porte di una vera e propria svolta verso il grande caldo? Beh, se il confronto è con questa prima parte di Maggio la risposta è certamente sì, tuttavia non va dimenticato che nei prossimi giorni non avremo a che fare con una granitica alta pressione in grado di garantirci una duratura stabilità atmosferica. Le temperature, nonostante una tendenza positiva, dovranno quindi confrontarsi con un contesto meteo che sarà ancora foriero d'instabilità e dunque sempre pronto ad ostacolare i tentativi dei termometri di salire verso l'alto. (iLMeteo)

In aggiornamento