Allerta Meteo: weekend di maltempo con temporali e neve a bassa quota, tutti i dettagli

Previsioni Meteo: Allerta Arancione della Protezione Civile, Weekend di Maltempo con Temporali e Neve a Bassa Quota

L'Italia si prepara ad affrontare un weekend all'insegna del maltempo a causa di un vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo centrale. Le correnti fredde in discesa dall'Europa continentale stanno favorendo la formazione di una serie di basse pressioni tra il Regno Unito, la Francia e l’Atlantico, contribuendo alla nascita di un intenso peggioramento atmosferico. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su diverse regioni del Sud, in particolare Calabria e Sicilia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il fine settimana.

Previsioni Meteo Sabato 8 Febbraio 2025

Nord: Maltempo su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale con piogge, rovesci e nevicate fino a quote collinari. Nuvolosità diffusa anche altrove ma con fenomeni meno intensi. Centro: Piogge e rovesci sulle regioni tirreniche, con fenomeni localmente temporaleschi su Toscana, Lazio e Umbria. Sulle regioni adriatiche nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse. Sud: Intenso maltempo sulle Isole Maggiori, sulla Campania e sulla Calabria ionica con rischio di nubifragi, soprattutto in Sicilia. Nuvolosità diffusa anche sulle altre regioni con possibili piogge sparse. Temperature: In lieve calo al Nord, stazionarie altrove. Venti: Circolazione ciclonica con venti sostenuti. Mari: Mossi o molto mossi.

Previsioni Meteo Domenica 9 Febbraio 2025

Nord: Ancora maltempo nelle prime ore della giornata con piogge e neve in rialzo fino a 1100-1200 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio miglioramento progressivo con attenuazione dei fenomeni. Centro: Qualche pioggia sulla fascia tirrenica al mattino, seguita da un generale miglioramento. Nuvolosità irregolare con schiarite localmente ampie. Sud: Instabilità diffusa in Sicilia con temporali localmente intensi, piogge anche su Sardegna meridionale e Calabria ionica. Altrove nuvolosità variabile. Temperature: In lieve aumento. Venti: Moderati o forti a carattere ciclonico. Mari: Generalmente mossi.

Allerta Meteo della Protezione Civile

Per la giornata di sabato 8 febbraio 2025, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per le seguenti zone:

Allerta Arancione per Rischio Idraulico: Calabria: Versante Ionico Centro-settentrionale, Versante Ionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Ionico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.



Allerta Arancione per Rischio Temporali: Calabria: Versante Ionico Centro-settentrionale, Versante Ionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Ionico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.



Allerta Arancione per Rischio Idrogeologico: Calabria: Versante Ionico Centro-settentrionale, Versante Ionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Ionico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.



Allerta Gialla per Sabato 8 Febbraio 2025

Rischio Idraulico: Calabria (Versante Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale, Ionico Settentrionale), Sicilia (Sud-Orientale, Nord-Orientale, Centro-Meridionale, Sud-Occidentale, isole minori), Toscana (diversi bacini fluviali).



Rischio Temporali: Calabria (Versante Tirrenico e Ionico Settentrionale), Sicilia



(diverse zone costiere e interne).

Rischio Idrogeologico: Calabria (stesse aree in allerta idraulica), Sardegna (Bacini Flumendosa-Flumineddu, Campidano, Iglesiente), Sicilia e Toscana.



Raccomandazioni per la Popolazione

Le autorità invitano la popolazione delle zone interessate a prestare massima attenzione alle condizioni meteo e ad adottare le dovute precauzioni, in particolare nelle aree soggette a rischio idrogeologico. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e della Protezione Civile.

Il maltempo potrebbe creare disagi anche alla viabilità e ai trasporti, con possibili interruzioni su alcune tratte stradali e ferroviarie, soprattutto nelle aree colpite dai fenomeni più intensi. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente nel corso della prossima settimana.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla situazione meteorologica.