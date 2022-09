Altems, infezioni vaccinati 5 volte in meno non immunizzati. Costo dei loro ricoveri

Altems, infezioni vaccinati 5 volte in meno non immunizzati. Costo dei loro ricoveri in un mese è pari a 44 milioni di euro

ROMA, 22 OTT - Le infezioni nella popolazione vaccinata sono 5 volte in meno di quelle registrate nella popolazione non vaccinata: si fermano infatti a 19,62 unità ogni 100.000 abitanti a settimana, mentre nella popolazione non vaccinata l'incidenza è a 103,66 ogni 100.000 abitanti.

E' quanto emerge dal 70mo report settimanale di Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che nel caso specifico ha preso in esame il periodo tra il 3 settembre 2021 al 3 ottobre 2021. Quello che emerge, sottolinea il report, è "che siamo di fronte a due pandemie diverse che corrono assieme".

Sotto il profilo delle ospedalizzazioni, considerando le persone non vaccinate, ogni settimana 9,68 persone ogni 100.000 abitanti finiscono in Area Medica e 1,17 persone ogni 100.000 abitanti in terapia intensiva. Contemporaneamente, tra i vaccinati 1,25 persone ogni 100.000 abitanti finiscono in Area Medica e 0,09 persone ogni 100.000 abitanti in terapia intensiva. Il 94% dei non vaccinati ospedalizzati non sarebbe ricoverato in Area Medica se fosse stato sottoposto a vaccinazione.

Tra i ricoverati in terapia intensiva non vaccinati, il 96% avrebbe evitato il ricovero in Area Critica. Sulla base quindi del numero di ospedalizzati evitabili se vaccinati, possiamo stimare l'impatto economico sul servizio sanitario nazionale nel periodo tra il 03 settembre 2021 al 03 ottobre 2021 delle mancate vaccinazioni.

Gli ospedalizzati non vaccinati che avrebbero evitato il ricovero in Area Medica, nel periodo temporale sopra considerato, sono pari a 4.920, mentre quelli dell'Area Critica sono pari a 580. Il totale dei costi ammonta a quasi 44,5 milioni di euro.