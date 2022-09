Altri tre acquisti di qualità per la rosa di Mister Ciccio Cozza

SAN LUCA (RC), 23 SET - Il lavoro incessante dello staff dirigenziale dell’Asd San Luca continua a dare i suoi frutti in vista dell’imminente inizio della nuova stagione agonistica che lo vedrà impegnato, per la prima volta, nel campionato di Serie D. Tre i colpi piazzati nel mercato di questi ultimissimi giorni, e sono tutti di assoluto livello e qualità, di seguito riportiamo i relativi comunicati stampa con la quale la società ha comunicato di avere acquisito le prestazioni sportive degli ultimi tre acquisti che sono: Marco Cotroneo, Marco Giaimo e Mariano Nagore. Un ulteriore potenziale umano a disposizione di mister Francesco Cozza che serve a completare ancor più una rosa già ben assortita e competitiva.

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con il Pordenone Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Cotroneo. Il giovane classe 1998, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori dell’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Cotroneo è un terzino fluidificante sinistro, che abbina tecnica alla corsa. Calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro Calcio e successivamente ha militato in Serie D con il Cuneo Calcio e la Correggese, in Serie C con l’Albinoleffe e il Pordenone Calcio. Con la maglia dei ramarri ha vinto il campionato di Serie C, approdando in Serie B la scorsa stagione. Il calciatore è già a disposizione di mister Francesco Cozza.

Bentornato al Sud, Marco!

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Reggina 1914 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Giaimo. Il giovane under nato a Ciriè (TO) il 16 gennaio 2001, ha firmato un contratto pluriennale con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2025. Giaimo è una mezz’ala di centrocampo, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio prima di approdare nel 2016 tra le fila della Berretti della Reggina 1914. La scorsa stagione è stato in prestito alla Cittanovese Calcio in Serie D e ha collezionato un bottino di 25 presenze e 2 reti messe a segno contro Marsala e Palermo. Un’altra freccia si aggiunge allo scacchiere di mister Francesco Cozza.

Da Reggio Calabria con furore, benvenuto Marco!

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società AC Morrone per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Nagore. Il calciatore italo-argentino, classe 1998, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori dell’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Nagore è una mezz’ala, bravo anche in fase d’impostazione. Calcisticamente si è formato all’interno del Club Atlético Unión de Santa Fe prima di trasferirsi, la scorsa estate, tra le fila dell’AC Morrone. Con la compagine cosentina è stato protagonista assoluto sia nel campionato di Eccellenza che in Coppa Italia Dilettanti. In quest’ultima competizione è stato autore del gol nella Finale proprio contro l’ASD San Luca.

San Luca ti abbraccia, benvenuto Mariano!