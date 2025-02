Alvini: “Il Cosenza si può salvare”. Ecco tutte le combinazioni per evitare la Serie C

La stagione del Cosenza Calcio entra nel vivo con l’obiettivo chiaro di evitare la retrocessione in Serie C. Dopo 24 giornate, i rossoblù si trovano al 20° posto con 18 punti, a tre lunghezze dal Frosinone e a sei dalla zona playout. Con 14 partite ancora da disputare, la salvezza diretta sembra complessa, ma la lotta per i playout è più che aperta. Analizziamo tutte le possibili combinazioni per rimanere in Serie B.

Classifica attuale e scenario playout

Il regolamento della Serie B prevede che le squadre classificate al 18° e 19° posto disputino i playout, mentre l’ultima classificata retrocede direttamente in Serie C. Attualmente, la Salernitana occupa la 18ª posizione con 24 punti, mentre il Frosinone è 19° con 21 punti. Il Cosenza dovrà scalare almeno due posizioni per accedere ai playout, mentre per la salvezza diretta dovrebbe colmare il gap di sette punti dal Südtirol.

Calendario e ipotesi risultati

Ecco i prossimi impegni del Cosenza e le possibili combinazioni di risultati:

16/02: Carrarese - Cosenza (Pareggio)

23/02: Cosenza - Juve Stabia (Vittoria)

02/03: Cosenza - Palermo (Pareggio)

07/03: Modena - Cosenza (Sconfitta)

16/03: Cosenza - Reggiana (Vittoria)

29/03: Catanzaro - Cosenza (Sconfitta)

05/04: Cosenza - Pisa (Pareggio)

12/04: Frosinone - Cosenza (Vittoria)

21/04: Cosenza - Brescia (Pareggio)

25/04: Spezia - Cosenza (Sconfitta)

01/05: Salernitana - Cosenza (Vittoria)

04/05: Cosenza - Bari (Pareggio)

09/05: Südtirol - Cosenza (Vittoria)

Data da definire: Cosenza - Cesena (Vittoria)

Percentuali di salvezza

Sulla base delle ipotesi sui risultati e dei punti che potrebbero essere raccolti, possiamo stimare le probabilità di salvezza del Cosenza:

Evitare l’ultimo posto: 70%

Accedere ai playout (18° o 19° posto): 50%

Salvezza diretta (17° posto o superiore): 20%

Le combinazioni per la salvezza

1. Evitare l’ultimo posto (Retrocessione diretta)

La prima missione del Cosenza è superare almeno una squadra per evitare la retrocessione diretta. Questo significa ottenere più punti del Frosinone (attualmente a +3) e, possibilmente, della Salernitana (+6). Gli scontri diretti con entrambe le squadre saranno determinanti.

2. Raggiungere i playout (18° o 19° posto)

Con un bottino di circa 18-20 punti dalle restanti partite, il Cosenza potrebbe riuscire a scalare le posizioni necessarie per agganciare almeno il 18° posto e accedere ai playout.

3. La salvezza diretta: un’impresa difficile ma non impossibile

Con le vittorie ipotizzate negli scontri diretti, il Cosenza potrebbe anche puntare alla salvezza diretta. Tuttavia, servirebbero risultati favorevoli anche dagli altri campi e una media punti da squadra di alta classifica.

I fattori chiave per il Cosenza

Scontri diretti – Vincere contro Frosinone, Salernitana e Südtirol potrebbe valere doppio.

Punti in casa – Il supporto del “San Vito-Gigi Marulla” deve essere un’arma in più.

Solidità difensiva – Con 30 gol subiti, la difesa deve migliorare per strappare risultati utili.

Rendimento offensivo – Servono più gol dai bomber della squadra per sperare nella salvezza.

Conclusione

Il Cosenza è chiamato a un finale di stagione da battaglia. Evitare la retrocessione diretta è il primo passo, ma il vero obiettivo resta la salvezza. Se i risultati ipotizzati si concretizzassero, i rossoblù avrebbero buone possibilità di giocarsi i playout o addirittura raggiungere la salvezza diretta. I tifosi ci credono, ora la squadra deve rispondere sul campo.