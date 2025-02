AMA Calabria, a Catanzaro e Lamezia le emozioni in musica del Duo Sollini-Barbatano

«Sarà un viaggio nel mondo dei sentimenti, delle emozioni, della poesia in musica». Così i pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano descrivono i concerti che terranno, alle ore 18:00, venerdì 28 febbraio, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, e domenica 2 marzo nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme in due date esclusive per la Calabria, inserite nella stagione musicale dell’Associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice.

«È un vero piacere – dichiara Francescantonio Pollice – ospitare due artisti che nel corso della loro carriera si sono distinti per le loro raffinate doti tecniche. Nelle date calabresi, i due artisti continueranno a tracciare la linea di continuità di una stagione concertistica che sta riscontrando un grande riscontro di critica e pubblico».

Nella carriera ventennale in duo, festeggiata di recente, il pianista marchigiano Marco Sollini e il pianista calabrese Salvatore Barbatano hanno fuso le loro esperienze facendosi apprezzare dalla stampa russa, che li ha definiti Il Duo dalle venti dita d'oro; un percorso artistico che li ha visti debuttare nella grande sala della Philharmonie di Berlino nel Concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart.

Preziosa anche la loro discografia che conta, tra le altre cose, l'integrale delle musiche per pianoforte a 4 mani di Sergei Rachmaninov, di Claude Saint-Saens, delle Fantasie di Franz Schubert, dei Concerti per due tastiere e orchestra di Johann Sebastian Bach, la monumentale Dante Symphonie ed il Concerto Patetico per due pianoforti di Franz Liszt e delle opere per pianoforte a 4 mani di Ludwig van Beethoven.

«Il programma che abbiamo scelto per i concerti di Catanzaro e Lamezia Terme – ha dichiarato Marco Sollini – è incentrato su alcune miniature, quasi sempre in forma di danza, raccolte in forma di Suite». Accanto alle musiche di Robert Schumann e Pëtr Il´ič Čajkovskij, i due musicisti eseguiranno anche composizioni originali composte da Marco Sollini.

Ad aprire il programma il capolavoro per pianoforte a 4 mani di Robert Schumann, le «Danze d'Oriente» op.66, che rappresentano una incursione nel mondo poetico e più tenero del grande compositore romantico, pagine intime piene di calore con molteplici raffinatezze armoniche ed espressive.

Nei prossimi mesi il Duo Sollini-Barbatano sarà impegnato nell'incisione completa di questa opera per pianoforte a 4 mani di Robert Schumann, per la casa discografica Da Vinci Classics. «Una impresa che ci rende davvero felici per un'immersione totale nel mondo di questo grande compositore romantico», ha dichiarato Salvatore Barbatano.

A seguire la Suite per pianoforte di Marco Sollini «Baies' Corner» op.36, composta da otto danze che attraversano il mondo interiore del pianista-compositore. Composto tra il 2018 ed il 2021, questo lavoro è un esplicito omaggio alla celebre raccolta “Children’s Corner” di Claude Debussy se pur con caratteristiche decisamente diverse. Sono otto le danze di questa raccolta, tutte ispirate “rossinianamente” ad una atmosfera casalinga, in cui ogni personaggio si rappresenta nel carattere diverso del ritmo, dei colori e della timbrica.

Questa suite per pianoforte a 4 mani racconta il mondo interiore di Marco Sollini, con le sue esperienze eterogenee nel mondo musicale, in cui non teme di essere fedele al suo linguaggio che ha come filo conduttore una profonda sincerità d’espressione, la cui originalità si fonda sulla non esigenza di apparire “originale” a tutti i costi. «È quel moderno che guarda all’antico, con il coraggio di chi, andando avanti, non teme di volgere il suo sguardo al passato».

Dopo la suite sarà la volta di un altro brano composto da Marco Sollini. Il tango «A' la manière de... Piazzolla» op.51 prosegue questo viaggio variegato nel mondo dell’Autore; un piccolo tango per pianoforte a 4 mani che ha in sé caratteristiche che richiamano alcune atmosfere tipiche dell’Autore argentino.

A completare il programma le bellissime musiche di Pëtr Il´ič Čajkovskij con «Lo Schiaccianoci», Suite op.71a, nella versione per pianoforte a 4 mani realizzata da Eduard Langer. Una variopinta serie di danze che creano incanto, sogno e ricche di colori pieni di poesia con una immersione nel mondo poetico del grande compositore russo.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo Sollini-Barbatano con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Robert Schumann

Bilder aus Osten op.66 (Quadri d’Oriente)

Lebhaft

Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen

Im Volkston

Nicht schnell

Lebhaft

Reuig andächtig

Marco Sollini

Babies’ Corner op. 36. Suite for piano 4 hands (2018 – 2021)

dedicato a Salvatore Barbatano

Milo’s dream. Barcarolle

Polka de Herbie

Maio’s Valzer

B.J. Danza scozzese

Stewe’s Fox trot

Gas Lullaby

Xcarbi

Bebo’s Mambo

Petr Ilic Cajkovskij

Capriccio Italien op.45

Versione per pianoforte a 4 mani di Eduard Langer

Lo Schiaccianoci. Suite op.71a

Versione per pianoforte a 4 mani di Eduard Langer

Ouverture-miniature

Danze caratteristiche

a. Marcia

b. Danza della fata dei confetti

c. Danza russa (Trépak)

d. Danza araba

e. Danza cinese

f. Danza dei mirlitons

Valzer dei fiori