AMA Calabria, a Lamezia Terme l’Accademia d’Archi Arrigoni

Una importante missione nel formare giovani musicisti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. E’ l’obiettivo che persegue l’Accademia d’Archi Arrigoni, che si esibirà oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 18:00, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, nell’ambito della stagione musicale organizzata dall’Associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. In occasione dei 200 anni della morte di Antonio Salieri, in esclusiva per la Calabria il progetto è promosso dal CIDIM.

«La presenza dell’Accademia d’Archi Arrigoni – dichiara il direttore artistico – è la conferma dell’attenzione che, da sempre, AMA Calabria rivolge ai giovani che si stanno mettendo in luce nel nostro Paese. Una proposta che sicuramente sarà molto apprezzata dal nostro pubblico».

Diretta da Giulio Arnofi e con al pianoforte Costantino Catena, l’Accademia d’Archi Arrigoni si è sempre distinta per la qualità delle sue proposte musicali e per le forti vibrazioni che trasmettono durante le loro esibizioni. In ogni brano eseguito viene messa in mostra una estrema cura negli arrangiamenti, grazie alle eccellenti doti tecniche di ogni componente e alle interpretazioni fluide ed espressive.

Molto sensibile alla divulgazione della musica classica, Giulio Arnofi, è uno dei direttori d’orchestra che più si è messo in luce negli ultimi anni. Nonostante la sua giovane età vanta collaborazioni importanti, oltre a svolgere il suo ruolo naturale, è Direttore Artistico de La Filharmonie (Orchestra Filarmonica di Firenze) e Segretario Artistico del Lerici Music Festival.

Costantino Catena è uno dei pianisti italiani più attivi e apprezzati nella discografia contemporanea, con un catalogo composto attualmente da circa 30 titoli. Apprezzatissimo per le sue doti di musicista raffinato e per il suo modo di suonare, è stato esaltato da numerosi critici musicali. Tra le numerose recensioni ricevute, va menzionata quella di Philip Borg-Wheeler, autorevole critico del Fanfare Magazine «La facilità tecnica di Catena è sbalorditiva. La gamma complessiva di dinamiche, colori ed espressione è eccellente, e si sente che ha sempre il controllo della direzione del pezzo. È un artista formidabile». Nel libro di Luca Ciammarughi “Da Benedetti Michelangeli alla Argerich. Trent’anni con i grandi pianisti”, gli viene riconosciuta la dote di “unire al cesello virtuosistico un cantabile di assoluta bellezza sonora.”

A Lamezia Terme l’Accademia d’Archi Arrigoni dedicherà l’intero concerto ad Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart, con un programma che nasce da un progetto legato al 200° anniversario dalla morte di Antonio Salieri e dalla registrazione di un CD in collaborazione con il CIDIM, per l'etichetta internazionale Brilliant, contenente i due concerti per pianoforte e orchestra e la Sinfonia "Veneziana". Si tratta di opere ingiustamente poco conosciute ed eseguite, che meritano una valorizzazione ed una diffusione più ampia.

«Siamo al cospetto di un ottimo compositore – commenta Giulio Arnofi - che ha goduto in vita di grande fama in particolar modo negli ambienti della corte viennese e che viene ricordato particolarmente come compositore d'Opera».

L'accostamento a Mozart e la creazione di una leggenda che vorrebbe i due compositori grandi nemici al punto da ipotizzare l'avvelenamento da parte dell'italiano verso il più talentuoso collega, si deve alla tragedia di Puškin “Mozart e Salieri”, che fu alla base dell'altrettanto romanzato film di Milos Forman "Amadeus".

I due compositori sono quasi coetanei ed anche i due concerti sono stati composti a distanza di pochi anni, mostrando alcune differenze. Il brano di Salieri si pone nel solco della tradizione classica del concerto per pianoforte, quello del salisburghese rappresenta uno spartiacque nel "genere", innescando così un vero e proprio confronto di stile e contenuti.

L’Accademia d'Archi Arrigoni e il giovane Direttore Giulio Arnofi, guidati dall'esperienza e dalla capacità interpretativa del solista Costantino Catena, ci condurranno in un affascinante viaggio ideale nella Vienna di fine '700 tra conservatorismo stilistico e rottura degli schemi.

Sarà possibile assistere al concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto

PROGRAMMA

“Salieri e Mozart”

Antonio Salieri

Sinfonia in Re maggiore “Veneziana”, per orchestra da camera (10’)

Allegro assai

Andantino grazioso

Presto

Concerto per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore (25’)

Allegro moderato

Adagio

Tempo di minuetto. Più mosso

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore K271 “Jeunehomme” (31’)

Allegro

Andantino

Rondò. Presto