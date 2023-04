AMA Calabria, Biagio Izzo arriva a Catanzaro con “Balcone a 3 piazze”

Una tempesta che porta più confusione di quanto si possa immaginare. La bufera è il fenomeno climatico che dà vita agli equivoci e alla comicità di “Balcone a 3 piazze”. La commedia avrà come protagonista il tanto conosciuto e amato Biagio Izzo, accompagnato da altri talentuosi attori che porteranno sul palco energia e voglia di ridere. Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale di AMA Calabria, andrà in scena venerdì 28 aprile al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21 ed è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale” dalla Regione Calabria -Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Il “Balcone a 3 piazze”, che dà il titolo a questa commedia degli equivoci, fa parte di un palazzo di Napoli, dove si svolge l’intera storia, durante l’antivigilia di Natale. In questo luogo convergono le vite di tre uomini completamente differenti tra loro che, per la necessità dettata dalla tempesta, si ritrovano a dover trascorrere del tempo insieme. Biagio Izzo, con Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo, regalerà al pubblico tante risate e un’occasione per rivivere la commedia napoletana nella sua forma più tradizionale.

Nella storia scritta da Mirko Setaro, già componente dei TreTre, e Francesco Velonà, con la regia di Pino L’Abbate, la bufera porta con sé anche l’interruzione di tutti i collegamenti col resto dell’Italia. Si viene a creare un microcosmo che inizia e finisce nell’appartamento di Alberto (Biagio Izzo), che attendeva il periodo natalizio per fare un viaggio con la moglie, nella speranza di sistemare il loro rapporto sempre più freddo. La tempesta, però, cancella il progetto di Alberto e porta in casa sua un ladro in fuga da un appartamento per non essere colto in flagrante, e l’amante della signora che abita a fianco di Alberto, che scappa per non essere scoperto dal marito tradito. La Vigilia di Natale è ormai alle porte, ma come la trascorreranno i protagonisti di “Balcone a 3 piazze”?

La dinamica delle vicende apre l’immaginazione del pubblico verso finali più diversi. “Balcone a 3 piazze” è una commedia appartenente alla classica tradizione partenopea, nella quale gli attori mettono in scena situazioni diverse, che porteranno a contagiose risate inevitabili, ma anche a riflettere sul tema delle relazioni di coppia e di amicizia.

Biagio Izzo è uno tra i comici più conosciuti e apprezzati in Italia. Oltre ad essere considerato un esperto fabbricante di risate, è anche attore, commediografo e conduttore televisivo. I primi passi della sua carriera si muovono negli anni Ottanta, a partire dal cabaret. Diviene sempre più apprezzato sino ad avere delle parti nei classici film di Natale con Massimo Boldi e Christian De Sica. Continua a lavorare al cinema con registi come Carlo Vanzina (“In questo mondo di ladri”, “Un’estate ai Caraibi”), Vincenzo Salemme (“Amore a prima vista”, “Cose da pazzi”), Leonardo Pieraccioni (“Io & Marilyn”) e Sergio Rubini (“I fratelli De Filippo”). Per la televisione ha partecipato a molte fiction come “Un posto al sole”, e a programmi televisivi quali “Tale e quale Show”, “Ballando con le stelle”, “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”, del quale è presenza fissa con Francesco Paolantoni.

I biglietti dello spettacolo “Balcone a 3 piazze” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, o contattandoci alla mail [email protected]