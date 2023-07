Ama calabria. Concerto del percussionista Domenico La Serra all’ auditorium Casa Canonica di Melicucco

Melicucco – Domenica 7 maggio 2023 avrà luogo presso l’Auditorium Casa Canonica alle ore 19,00 un recital del giovane percussionista Domenico La Serrala. L’evento organizzato da AMA Calabria si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria con le risorse PSC 6.02.02 e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Domenico La Serra sin da giovanissimo ha dimostrato uno straordinario talento musicale. Attualmente è iscritto al terzo anno del Triennio Accademico presso il Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Inizia a suonare le percussioni già all’età di quattro anni nel complesso bandistico “Francesco Cilea” di Monterosso Calabro. Nell’ottobre del 2012, all’età di otto anni, viene ammesso al Conservatorio, superando brillantemente l’esame d’ammissione, dove attualmente frequenta la scuola di percussioni sotto la guida del Maestro Vittorino Naso. Vincitore di borsa di studio, diviene membro effettivo dal 2013 ad oggi, dell’Orchestra di Fiati e della Brass Ensemble di ottoni e percussioni del Conservatorio, dirette rispettivamente dal maestro Antonio La Torre e dal Maestro Giuseppe Barletta; con questi gruppi si è esibito in location di prestigio nazionale quali: Musei Vaticani (Roma), Novara (Auditorium del Conservatorio Guido Cantelli), Arona (Teatro San Carlo), Reggia di Caserta e in concerti con prestigiosi solisti come: Nello Salza, Francesco Lucchino, Nicola Ferro. Dal primo anno di frequenza è stato percussionista dell’Orchestra Sinfonica del Liceo Statale Vito Capialbi diretta dal Maestro Diego Ventura; dal 2018 fa parte dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio guidata dal maestro Elia Andrea Corazza e successivamente dal 2021 dal Maestro Eliseo Castrignanò.

Nell’ aprile 2018 ha partecipato in qualità di percussionista con l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, diretta dal maestro Maurizio Managò, al concorso musicale “Taormina International Musical Bands Festival” aggiudicandosi il Primo Premio. Arricchisce la propria formazione partecipando a varie masterclass, tra le quali quella tenuta nel 2018 dal Maestro Frederic Macarez (primo timpanista dell’Orchestra di Parigi e solista internazionale). Sempre nel 2018 ha partecipato come allievo effettivo alla masterclass per strumenti a percussione tenuta dal Maestro Dom Famularo. Nel 2020, nella qualità di Membro effettivo EUYO partecipa alla masterclass con il Maestro “Nick Woud” (Solo Timpanist Royal Concertgebouw Orchestra Senior Tutor Timpani Conservatorium van Amsterdam). Nel 2021, sempre in qualità di membro effettivo EUYO con il maestro “Florian Klinger” (percussionista Volksopera Vienna); e nello stesso anno ha partecipato alla masterclass tenutasi a Vibo Valentia con il maestro “Gregory Lecoeur” (primo timpanista del Teatro Maggio Fiorentino). Nell’ agosto 2022 partecipa alla Masterclass, tenutasi ad Acireale (CT) presso Villa Pennisi con il Maestro Edoardo Giachino (Primo percussionista dell’Accademia Santa Cecilia in Roma).

Nel 2019 ha partecipato in qualità di Percussionista della Concert Band di Melicucco, diretta dal maestro Maurizio Managò, alla registrazione del CD “SIMPLICITY” edito dalla casa editrice SCOMEGNA di Torino. E’ stato come percussionista a concerti con Direttori di chiara fama quali JAN VAN DER ROOST e JACOB DE HAAN, MARIN ALSOP, PABLO HERAS CASADO e con prestigiosi solisti: Giovanni Punzi (Principale clarinet of the Copenaghen Philharmonic Orchestra); Mario Stefano Pietrodarchi (concertista di fisarmonica classica e bandoneon di fama Internazionale); Håkan Hardenberger (considerato tra i più importanti solisti al mondo in tromba). MEMBRO EFFETTIVO EUYO “European Union Youth Orchestra” (Orchestra Giovanile Europea) dal 2020. Dopo essere stato vincitore dell’audizione per due anni consecutivi. Con l’orchestra giovanile europea ha partecipato allo “Spring Tour 2020” e al “Summer Tour del 2021” dove si annoverano diversi concerti tra i quali: a Grafenegg in Austria (Ottobre 2020) diretti dal M° Marin Alsop.

Il programma prevede l’esecuzione importanti composizioni di Minoru Miki, David Friedman e Casey Cangelosi.

Per approfondimenti si invita a visitare il link https://www.amaeventi.org/evento/domenico-la-serra-a/