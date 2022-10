AMA Calabria, conto alla rovescia per l’inizio della stagione teatrale a Catanzaro

Il teatro continua a vivere. La stagione teatrale di AMA Calabria a Catanzaro riporta gli spettatori davanti al sipario, in attesa degli spettacoli che scandiranno la cultura delle serate nel capoluogo. Un ritorno che sancisce il forte rapporto creatosi in questi anni con il pubblico catanzarese desideroso di partecipare a una rassegna che anche in questa quarta stagione viene rappresentata da alcuni tra i più importanti della scena teatrale italiana.

Sarà l’istrionico Giampiero Ingrassia a dare il via giovedì 27 ottobre alle 21, al Teatro Comunale con lo spettacolo ‘Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza’. «Con la scelta dei 14 eventi in programma nel cartellone – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice - abbiamo puntato sulla qualità e sulla proposta culturale di varie espressioni artistiche. Recitazione, musica e danza comporranno l’offerta trasversale della rassegna teatrale che mira a soddisfare i molteplici gusti dei tanti spettatori di AMA Calabria».

Un impegno incessante quello di Pollice, che nel corso degli anni ha raggiunti obiettivi e riconoscimenti importanti. La ricerca costante della proposta culturale di prestigio, in tutti i suoi aspetti, pone attualmente AMA Calabria tra le attività più produttive della regione. La stagione di Catanzaro, ancora una volta, svolgerà un importante ruolo nella crescita del teatro cittadino.

Una scelta apprezzata dal pubblico della rassegna che, nel corso degli anni di attività dell’associazione nel capoluogo, hanno apprezzato sempre di più il lavoro fatto da Pollice. AMA Calabria diventa fucina di cultura per Catanzaro, portando nel centro storico i prestigiosi nomi dell’arte nazionale ed internazionale da Corinne Clery a Nancy Brilli, da Mariangela D’Abbraccio a Massimo Ghini, da Anbeta Toromani al Balletto di Roma. Questi sono solo alcuni dei grandi nomi che calcheranno il palco del Teatro Comunale, unitamente ad interpreti calabresi come Vera Dragone, Carlo Greco e Teresa Timpano. Un’attenzione agli artisti della nostra regione che troppo spesso sono costretti a cercare i giusti spazi fuori dai nostri confini.

I biglietti degli spettacoli potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

Facebook: https://m.facebook.com/amacalabria.org/?locale2=it_IT

Instagram: https://instagram.com/amacalabria?utm_medium=copy_link

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0t7k3Cxftaa6pEQ6F5pHA/featured