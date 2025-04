AMA Calabria, il premio ART Bonus conferma la qualità della sua proposta culturale

Un prestigioso riconoscimento per la pluriennale attività culturale di AMA Calabria: la vittoria nella categoria "Spettacolo dal vivo" del concorso ART Bonus con il progetto "Derby". Questo traguardo dell'associazione lametina, sotto la direzione artistica di Francescantonio Pollice, testimonia il forte radicamento nel territorio, da cui ha origine un ampio consenso che si estende oltre i confini calabresi, raggiungendo apprezzamento nazionale e internazionale.

Con profonda gratitudine, a nome di AMA Calabria, il presidente Aurelio Pollice ha commentato: «Desidero, innanzitutto, ringraziare sentitamente il Sindaco Paolo Mascaro che, a nome dei lametini, ha voluto inviarci lusinghieri complimenti in occasione della nostra vittoria. Rivolgo un ringraziamento di cuore a tutti coloro che, in Calabria, in Italia e in numerosi paesi stranieri, ci hanno onorato del loro sostegno attraverso il voto nelle due fasi del concorso ART Bonus 2025, conducendoci alla vittoria. Questo importante traguardo, che dedichiamo alla memoria di Laura e Gennaro Pollice, fondatori di AMA Calabria, è un successo condiviso con quanti, in quasi 50 anni di impegno costante, hanno creduto nella possibilità di sviluppare e offrire, anche nel nostro territorio, attività culturali di livello nazionale e internazionale».

Un importante successo ottenuto grazie a un team di professionisti che con passione e dedizione ha contribuito in maniera significativa al successo dell'iniziativa. A sottolineare il valore di questo lavoro di squadra è il presidente Aurelio Pollice: «Il successo che celebriamo è frutto di un lavoro di squadra coeso e appassionato. Per questo, desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a Paolo Giura, ideatore e conduttore, che ha saputo dare forma al progetto, al Maestro Ferruccio Messinese, autore delle musiche e pianista, ai sassofonisti Vito Procopio e Francesco Gugliotta. Un grazie sincero va anche a Patrizia Anania per la sua preziosa collaborazione e a Camillo Benzo per il suo indispensabile supporto tecnico. Un plauso va poi al Team amministrativo di AMA Calabria, con Antonio Saladino e Alessandra Campisi, e all'Ufficio Stampa, con Marco Masi, Eleonora Pollice, Francesco Fagà e Claudia Fisciletti, coordinati da Giuseppe Panella. La loro sinergia è stata determinante per il raggiungimento di questo traguardo».

La soddisfazione espressa da Aurelio Pollice per il prestigioso risultato conseguito riflette la passione che anima AMA Calabria da circa mezzo secolo. In questo lungo percorso, l'associazione ha raggiunto importanti obiettivi, consolidando la sua posizione come uno dei più significativi divulgatori di cultura in Calabria. Un impegno costante, riconosciuto dai suoi sostenitori, che ne valorizzano la capacità di coinvolgere attivamente gli artisti della regione.

E’ lo stesso team del concorso ART Bonus a sottolineare l’impegno di AMA Calabria congratulandosi «non solo per la bellezza del progetto ma soprattutto per il grande risultato conseguito in termini di voti grazie al coinvolgimento di tutta la vostra community. Avete così realizzato lo spirito vero dell’Art Bonus, che non è solo una misura fiscale ma uno straordinario strumento per coinvolgere i cittadini al fianco delle organizzazioni culturali».

«L’associazione che rappresento – ha concluso Aurelio Pollice - rivolge a tutte le prestigiose istituzioni culturali partecipanti al concorso Art Bonus i propri complimenti e comunica di avere votato, nel più sincero spirito sportivo, tutti i progetti dello spettacolo dal vivo partecipanti alla fase finale come risulta sul social Facebook. L’auspicio è che anche nel mezzogiorno d’Italia e in Calabria questa vittoria possa contribuire alla divulgazione dello strumento dell’Art Bonus utile per il sostegno delle attività culturali dei territori».

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha elogiato il concorso Art Bonus, sottolineando «il suo valore nel sostenere la cultura e promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale. I progetti vincitori, con integrazione territoriale e innovazione, dimostrano l'efficacia di Art Bonus come mecenatismo diffuso, che rafforza l'identità culturale».