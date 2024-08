AMA Calabria, la gioia della Nuova Orchestra Italiana nel videomessaggio rivolto al pubblico

Gioia, allegria e tanta musica. La Nuova Orchestra Italiana promette questo nel video messaggio di invito rivolto al pubblico di AMA Calabria. L’orchestra, fondata da Renzo Arbore, si esibirà lunedì 12 agosto, alle ore 21:30, nell’Anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme con il concerto “Napoli, tre punti e a capo”. Sarà uno spettacolo travolgente, sotto le stelle, pieno di musica e gioia, durante il quale ascolteremo alcuni classici della musica napoletana come “Luna Rossa”, “Era de maggio” e “O sarracino”.

Note musicali vibranti che hanno fatto la storia e che saranno suonate dal vivo da 14 talentuosi musicisti con il canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, la direzione orchestrale, il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti, gli struggenti e festosi mandolini e le voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia.

Un patrimonio musicale ampiamente apprezzato, quello della Nuova Orchestra Italiana, tanto da riuscire a conquistare il pubblico di tutto il mondo con concerti tenutisi da New York a Buenos Aires, da Londra a Parigi passando per Tokyo, Mosca, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Caracas, Sidney, Melbourne, Shanghai e Pechino, ottenendo ovunque successi clamorosi.



“Napoli, tre punti a capo” riporta ai suoi meritati fasti la musica nata e composta a Napoli, quella rappresentata anche dai leggendari Roberto Murolo e Renato Carosone. Sarà un momento di travolgente felicità, lasciandosi coinvolgere dall’energia creata sul palcoscenico dalla Nuova Orchestra Italiana.

I biglietti per “Napoli, tre punti e a capo” potranno essere acquistati presso la biglietteria sita in Via P. Celli, 23 a Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org o il sito www.ticketone.it , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected] .

Si comunica, inoltre, che la Lamezia Multiservizi S.p.A. in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme ha organizzato un servizio navetta gratuito in occasione del concerto della Nuova Orchestra Italiana. Di seguito tutte le informazioni:

FERMATE:

Parcheggio Cimitero di Sambiase

Parcheggio Stabilimento Terme Caronte S.p.A

Parcheggio su strada direzione Parco Mitoio

Sono previste le seguenti corse:

ANDATA RITORNO

ore 19,30 ore 23,30 (2 corse)

ore 19,50 ore 23,45 (2 corse)

ore 20,00 ore 24,00 (2 corse)

ore 20,15 ore 00,15 (2 corse)

ore 20,30

ore 20,45

ore 21,00

ore 21,15

Gli autobus della Lamezia Multiservizi sono abilitati al trasporto disabili.