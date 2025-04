AMA Calabria nel concorso Art Bonus si gioca la vittoria: martedì il click day sui social

Dopo aver superato la prima fase, AMA Calabria si prepara all'ultima decisiva tappa del concorso Art Bonus: la votazione sui social attraverso un click day che si terrà martedì 15 aprile.

Sono 30 i progetti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella fase iniziale, suddivisi in 15 finalisti per la categoria “Beni e luoghi della cultura” e 15 per la categoria “Spettacolo dal vivo”. Attualmente, AMA Calabria si posiziona al primo posto in entrambe le sezioni.

Da sempre autentico motore culturale della regione, AMA Calabria sta ricevendo un significativo attestato di stima dai suoi sostenitori, che da anni seguono con passione le iniziative dirette da Francescantonio Pollice. Un impegno costante, apprezzato anche per aver offerto a migliaia di giovani talenti musicali l'opportunità di esprimere il proprio potenziale.

La votazione di questa seconda fase si svolgerà esclusivamente sui canali social ufficiali di Art Bonus (Facebook e Instagram), dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di martedì 15 aprile 2025.

I canali designati per esprimere la propria preferenza sono le pagine Facebook e Instagram di Art Bonus. Su ciascun profilo sarà pubblicato un post dedicato a ogni progetto finalista. I 15 contendenti per ogni categoria si sfideranno a colpi di "Mi piace" (le eventuali reazioni nei commenti non verranno considerate). Non saranno validi i voti espressi su post diversi da quelli ufficiali pubblicati sui profili Art Bonus.

Siamo profondamente grati a quanti vorranno offrire questo ultimo prezioso sostegno per il successo di "Derby" e per l'impegno che AMA Calabria dedica alla promozione della cultura.