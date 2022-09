AMA Calabria porta i grandi nomi del teatro a Caulonia

AMA Calabria porta i grandi nomi del teatro a Cauloniam. La grande arte del teatro va in scena senza confini. AMA Calabria porta la stagione teatrale a Caulonia, con una proposta culturale ricca di recitazione e musica. I volti più importanti e talentuosi del panorama nazionale ed internazionale andranno in scena nell’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” con 8 spettacoli che si svolgeranno dal 12 novembre 2022 fino al 1° aprile 2023.

Il direttore artistico Francescantonio Pollice, questa mattina ha presentato il cartellone della nuova rassegna teatrale, composto da una rosa di spettacoli in grado di soddisfare i trasversali interessi del pubblico. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, e l’assessore comunale alla Cultura, Antonella Ierace. All’unisono è stata elogiata la stagione teatrale, portatrice di quell’arte che ha superato un periodo complesso.

LE DICHIARAZIONI DI POLLICE. È Francescantonio Pollice ad aprire la conferenza stampa, evidenziando la soddisfacente sinergia tra AMA Calabria e Caulonia: «Rinnoviamo la nostra presenza in questa città dove, in pochi anni, si è creato relativamente alle nostre proposte, un pubblico attento e numeroso. Un cartellone diversificato per generi, rivolto ad un pubblico dai differenti gusti culturali, che auspichiamo possa nuovamente gremire l’Auditorium». Pollice, ha ringraziato il sindaco e l’assessore alla Cultura «per il sostegno alla nostra stagione teatrale che si presenta di assoluta qualità, con la presenza di musicisti di livello internazionale e primarie compagnie di prosa». In ultima battuta, il direttore artistico rivolge un ringraziamento all’avvocato Elisa Cannizzaro: «Nostro referente a Caulonia, senza il cui aiuto organizzativo e propositivo non potremmo realizzare l’attività in questo importante centro Jonico».

GLI INTERVENTI. Il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso: «Grazie alla collaborazione con l'Associazione AMA Calabria, anche quest'anno riusciremo a dare un forte impatto a livello culturale sul nostro territorio. Sarà una stagione ricca, che vedrà artisti di grande fama esibirsi nel nostro splendido Auditorium ‘Casa della Pace Angelo Frammartino’. La nostra Amministrazione mette al centro la cultura e punta ad obiettivi sempre più ambiziosi, convinti che questa sia la strada giusta da percorrere che porterà a grandi risultati. Con la nostra presenza potremo condividere insieme questi momenti straordinari».

L’assessore comunale alla Cultura, Antonella Ierace: «E' con grande orgoglio che ci accingiamo a presentare una stagione teatrale e musicale ricchissima sul palcoscenico del nostro Auditorium. Un programma di alto livello con la presenza di grandi personalità del panorama artistico nazionale e internazionale. E' nostra volontà investire nella cultura, che rappresenta uno strumento essenziale per lo sviluppo di una società».

IL CARTELLONE. Nella proposta culturale fatta di prosa e musica, la stagione si apre con “Nota stonata” (12 novembre), pregiata opera teatrale diretta da Moni Ovadia che vedrà sul palcoscenico importanti attori come Giuseppe Pambieri e Carlo Greco. Nel mese di dicembre l’auditorium “Casa della Pace A. Frammartino” ospiterà tre spettacoli; “Discorso sul metodo dell’attore comico” (4 dicembre), di e con Flavio Oreglio, famoso cabarettista di Zelig, che darà agli spettatori una performance sull’arte del sorriso e le sue implicazioni sociali, politiche, scientifiche e storiche, “Take Zero” (17 dicembre) spettacolo in musica del pianista Danilo Rea, accompagnato da Massimo Moriconi (contrabasso) e Alfredo Golino (batteria), con un concerto in cui la grinta e la fantasia dei tre amici, ancor prima che rispettati professionisti, si amalgamano in un’interazione musicale che va oltre il tradizionale stile jazzistico, esaltando le melodie dei grandi autori italiani.

AMA Calabria saluterà il 2022 con il suggestivo concerto gospel (27 dicembre) di Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers, e il 2023 inizierà con Corinne Clery e Francesco Branchetti, interpreti de “Il diario di Adamo ed Eva” (21 gennaio), opera tratta dal libro di Mark Twain e impegnata nel descrivere come siano andate le cose tra uomo e donna nel mito della Creazione. “Uno, nessuno e centomila” (25 febbraio), il romanzo capolavoro di Luigi Pirandello avrà come interpreti Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, per una ironica e leggera versione teatrale.

Presente anche un omaggio ad Antonio De Curtis, intramontabile interprete e uomo, con lo spettacolo “L’ombra di Totò” (11 marzo), in scena ci saranno Yari Gugliucci, Annalisa Favetti e l’attrice calabrese Vera Dragone. AMA Calabria si concluderà a Caulonia con “Cose di ogni giorno” (1 aprile), interpretato da Denny Mendez e Francesco Branchetti che racconteranno la storia di una famiglia contemporanea in cui salta l’equilibrio quotidiano.

GLI ABBONAMENTI. «Anche quest’anno non abbiamo voluto trascurare l’attenzione dedicata ai nostri spettatori. E’ con loro che vogliamo costruire e mantenere un forte rapporto d’identità culturale», è il direttore artistico Pollice che, oltre a presentare il cartellone della stagione teatrale, espone anche le innovazioni riguardanti i costi degli abbonamenti e dei biglietti di ogni spettacolo. «Nonostante tutti i costi aumentino, – continua Pollice – noi abbiamo voluto mantenere sostanzialmente invariato il costo dei biglietti. Ancor di più, offriremo condizioni di abbonamento molto favorevoli: ben il 40% di sconto sull’ammontare complessivo dei biglietti degli spettacoli: 80 euro per 7 eventi con un risparmio considerevole per chi volesse seguire tutta la stagione».

Per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti si può consultare il sito www.amaeventi.org/stca22, o si può scrivere alla mail info@amacalabria.org. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria dell’Auditorium “Casa della Pace A. Frammartino” di Caulonia, inviando una mail a auditoriumcaulonia22@gmail.com, e nell’Ufficio Cultura del Comune di Caulonia, da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

