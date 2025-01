AMA Calabria, tre date esclusive in Calabria del Quartetto Indaco

Un ensemble che si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione. Il Quartetto Indaco sarà protagonista, sempre alle ore 18:00, venerdì 31 gennaio, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, sabato 1° febbraio, a Palazzo Amaduri di Gioiosa Jonica, e domenica 2 febbraio nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme di tre date esclusive per la Calabria, inserite nella stagione musicale dell’Associazione AMA Calabria.

«Vivacità, freschezza e competenza: sono queste le qualità di un ensemble giovane ma già con una grande esperienza anche internazionale alle spalle. Di particolare interesse in questa tournée la presenza nel programma del Tema e variazioni in Si minore di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, musicista lituano di cui quest’anno si celebra il 150° anniversario della nascita, che ha permesso all’iniziativa di essere promossa dall’Ambasciata della Repubblica Lituana in Italia. Questi concerti rappresentano l’anteprima del programma delle celebrazioni del compositore Čiurlionis, patrocinate dall’UNESCO, che avranno luogo nella stagione 2025/26», spiega Francescantonio Pollice, direttore artistico di AMA Calabria.

Vincitore dell’Osaka International Chamber Music Competition 2023, il Quartetto Indaco è composto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello, quattro giovani musicisti che dal 2007, anno del loro debutto, sono riusciti a bruciare le tappe, facendosi apprezzare dalla critica e dal pubblico. Un obiettivo raggiunto grazie a un repertorio che abbraccia composizioni classiche e contemporanee, con il quale regala ad ogni esibizione un'esperienza musicale immersiva, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante.

«La nostra particolarità – commenta Cosimo Carovani - sta proprio nel nostro modo di essere eclettici. Spaziando fra i generi, che affondano nella musica antica e in quella popolare, siamo alla ricerca di modi nuovi per affrontare il repertorio tradizionale. Questa idea ci ha dato portato a rivivere Schubert in modo più popolare, ottenendo un grande consenso a Osaka».

“Sulla Natura”, è il titolo del concerto che vedrà il Quartetto Indaco esibirsi nelle tre date calabresi e durante il quale eseguirà composizioni di Franz Joseph Haydn, Antonín Leopold Dvořák e Johannes Brahms, che hanno riferimenti con il tema della natura, mettendo in risalto le eccellenti doti artistiche.

La loro purezza stilistica, l’amalgama strumentale, e il suono compatto, elegante e soprattutto denso di colore, sarà esaltato da brani di grande spessore come il “Quartetto op. 33 n° 3” di Franz Joseph Haydn soprannominato "the Bird", della raccolta “Cipressi” di Antonín Leopold Dvořák di cui verranno eseguiti tre estratti e del “Quartetto n° 3” di Johannes Brahms, composto durante una vacanza a Ziegelhausen, sulle rive del Neckar. In programma anche “Tema e variazioni in Si Minore” di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Sarà possibile assistere al concerto del Quartetto Indaco con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

Il progetto si realizza nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo promosso dall’Accademia Musicale Chigiana, della Fondazione Incontri con il Maestro di Imola e dal CIDIM con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

QUARTETTO INDACO

Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violino

Jamiang Santi, viola

Cosimo Carovani, violoncello

PROGRAMMA

“Sulla Natura”

Franz Joseph Haydn

Quartetto in Do maggiore op. 33 n. 3 Hob.III:39

Allegro Moderato

Allegretto

Adagio ma non troppo

Rondo – Presto

Antonín Leopold Dvořák

Selezione da ” Cipressi”

III Andante con moto

XI Allegro scherzando

XII Allegro animato

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis