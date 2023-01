AMA Calabria, Vanessa Gravina e Giulio Corso nel giallo “Testimone d’accusa”

Le storie in giallo nate dalla penna di Agatha Christie incontrano la bellezza del teatro. “Testimone d’accusa” è uno dei racconti più belli pubblicati dalla famosa scrittrice e diviene una pièce teatrale inserita nella stagione teatrale di AMA Calabria. Un dramma giudiziario la cui regia è firmata da Geppy Gleijeses con due interpreti solidamente affermati sulla scena italiana: Vanessa Gravina e Giulio Corso. Saranno due le repliche previste in Calabria, il 3 febbraio al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e il 4 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro, entrambi con inizio alle ore 21. Lo spettacolo è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria.

La storia di “Testimone d’accusa” riesce ad amalgamare alla perfezione il genere giudiziario con il giallo, tipico segno distintivo di Agatha Christie. L’attore e regista Geppy Gleijeses, in questo lavoro affida a Vanessa Gravina il ruolo della protagonista, Romaine Heilger, donna enigmatica che avrà un ruolo chiave nell’intera storia in qualità di testimone. Giulio Corso riveste il ruolo di Leonard Vole, suo marito, accusato di omicidio. Saranno numerosi i colpi di scena a cui assisteremo prima del verdetto che verrà pronunciato solo alle ultime battute.

Il cast è arricchito dalla partecipazione straordinaria di Paolo Triestino, nel ruolo di Sir Wilfrid, avvocato di Vole, e da Erika Puddu, Bruno Crucitti, Antonio Tallura, Leonardo Sbragia, Mohamed Yaser, Sergio Mancinelli e Paola Sambo, ai quali si aggiungeranno 6 giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo.

L’opera è curata nei minimi particolari da Gleijeses, il quale ha trovato nel testo la giusta versatilità che ne facilita l’adattamento e la trasposizione in sceneggiatura. Infatti, alla versione teatrale fa da contraltare l’adattamento cinematografico del 1957, con la regia di Billy Wilder, i cui protagonisti erano Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power.

Vanessa Gravina tutti i pomeriggi raggiunge le case degli italiani con “Il paradiso delle signore”, ma la sua ricca carriera da attrice inizia da giovanissima, nel 1985, quando Marco Risi la dirige per il film “Colpo di fulmine”. Lavora tra cinema, televisione e teatro, con registi di prestigio come Luciano De Crescenzo, Giorgio Strehler, Luciano Cannito, per citarne solo alcuni. Arriva al grande pubblico anche grazie ai numerosi ruoli in svolti in serie televisive molto conosciute come “La piovra”, “Incantesimo” e “CentoVetrine”.

Premiato come miglior attore protagonista per il musical “Rapunzel”, Giulio Corso, mostra il suo eclettismo nei diversi campi della recitazione. Ha condiviso con Vanessa Gravina la partecipazione alla fiction “Il paradiso delle signore”, e ha avuto ruoli in “Squadra Antimafia 5” e “Il commissario Montalbano”, oltre alla recente serie televisiva Netflix “Luna Park”.

I biglietti di “Testimone d’accusa” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro o presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri telefonici 0961.741241 e 0968.24580 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org.